﻿В России стартует масштабная акция «Мир народных сказок»

17 ноября 2025 года стартует всероссийская акция «Мир народных сказок», организованная в рамках проекта «Культура для школьников».

Мероприятие посвящено удивительному жанру эпоса – древнейшему виду повествования, в основе которого лежат картины народной жизни, рассказывающие о героизме, мудрости и жизненном опыте наших предков.

«Сказочный эпос, являясь важнейшей частью каждой национальной культуры, всегда вдохновлял величайших писателей, художников

и композиторов. Они обращались к фольклорным мотивам, воплощая

на своих полотнах образы сказочных героев, создавали величайшие поэмы

по сюжетам народных сказаний, черпали вдохновение из былинных историй. Эпос – это важная часть нашего культурного наследия. Народные предания передавали будущим поколениям уроки мудрости, доброты

и справедливости. Поэтому основная задача акции «Мир народных сказок» – не только сохранить этот уникальный пласт фольклора, но и показать школьникам красоту и богатство эпоса, вдохновив их на дальнейшее изучение своей истории и культуры», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра культуры Жанна Алексеева.

Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:

«Вокал» – исполнение вокального произведения в эпическом жанре: былины, баллады, духовного стиха, песен в сказках и др.;

«Инструментальное творчество» – исполнение инструментального произведения русских композиторов на сказочную тематику;

«Изобразительное искусство» – создание художественной иллюстрации к любимой сказке, былине и др.;

«Анимационный фильм» – создание собственного мультфильма

на сказочный сюжет;

«Авторское произведение» – создание собственного литературного произведения в стиле эпического жанра: сказки, легенды, героического эпоса

и др.;

«Актерское мастерство» – прочтение наизусть любимого произведения в эпическом жанре: сказки, былины, легенды и др.

Или постановка спектакля на сказочный сюжет.

Для участия в акции ребятам необходимо подготовить работу в одной

или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку

на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Прием заявок завершится 7 декабря 2025 года. По итогам экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 18 декабря 2025 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».

***

«Культура для школьников» – межведомственный культурно-образовательный проект, который реализуется Минкультуры России, Минпросвещения России, Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры. Его цель – пробудить интерес к культуре как можно большего количества детей, педагогов и родителей, а также раскрыть их творческий потенциал.