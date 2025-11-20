﻿В России стартует масштабная акция «Мир народных сказок»

17 ноября 2025 года стартует всероссийская акция «Мир народных сказок», организованная в рамках проекта «Культура для школьников».
Мероприятие посвящено удивительному жанру эпоса – древнейшему виду повествования, в основе которого лежат картины народной жизни, рассказывающие о героизме, мудрости и жизненном опыте наших предков.
«Сказочный эпос, являясь важнейшей частью каждой
национальной культуры, всегда вдохновлял величайших писателей, художников
и композиторов. Они обращались к фольклорным мотивам, воплощая
на своих полотнах образы сказочных героев, создавали величайшие поэмы
по сюжетам народных сказаний, черпали вдохновение из былинных историй. Эпос – это важная часть нашего культурного наследия. Народные предания передавали будущим поколениям уроки мудрости, доброты
и справедливости. Поэтому основная задача акции «Мир народных сказок» – не только сохранить этот уникальный пласт фольклора, но и показать школьникам красоту и богатство эпоса, вдохновив их на дальнейшее изучение своей истории и культуры», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра культуры Жанна Алексеева.
Школьники со всей России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:
«Вокал» – исполнение вокального произведения в эпическом жанре: былины, баллады, духовного стиха, песен в сказках и др.;
«Инструментальное творчество» – исполнение инструментального произведения русских композиторов на сказочную тематику;
«Изобразительное искусство» – создание художественной иллюстрации к любимой сказке, былине и др.;
«Анимационный
фильм» –
создание собственного мультфильма
на сказочный сюжет;
«Авторское
произведение» –
создание собственного литературного произведения в стиле эпического жанра:
сказки, легенды, героического эпоса
и др.;
«Актерское
мастерство» –
прочтение наизусть любимого произведения в эпическом жанре: сказки, былины,
легенды и др.
Или постановка спектакля на сказочный сюжет.
Для участия в акции
ребятам необходимо подготовить работу в одной
или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку
на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». Прием заявок завершится 7 декабря 2025 года. По итогам экспертная комиссия выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 18 декабря 2025 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».
***
«Культура для школьников» – межведомственный культурно-образовательный проект, который реализуется Минкультуры России, Минпросвещения России, Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры. Его цель – пробудить интерес к культуре как можно большего количества детей, педагогов и родителей, а также раскрыть их творческий потенциал.
