20 ноября – День работника транспорта в России

21.11.2025

В России он появился в 2020 году. Его отмечают водители общественного и грузового транспорта, машинисты грузовых и пассажирских поездов, метрополитена, экипажи кораблей морского и речного флота, воздушных судов. Вместе с ними на полных правах празднуют и специалисты в области транспортного планирования, безопасности на транспорте, административный, технический и вспомогательный персонал, работники учебных заведений, готовящие специалистов для транспортной сферы.

По данным Смоленскстата, на территории региона в сфере грузовых и пассажирских перевозок занято около 20 тысяч человек. Их ежедневный труд обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов питания, почтовой корреспонденции, поддержку людей, проживающих в удалённых и труднодоступных населённых пунктах.

