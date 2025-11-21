Более 200 студентов медицинских колледжей Смоленской области заключили целевые договоры

В 2024/2025 учебном году 225 студентов первых курсов медицинских колледжей Смоленской области выбрали целевой формат обучения. Целевые договоры заключены в Смоленском и Вяземском медицинских колледжах, а также в Рославльском медицинском техникуме.

Наибольшее количество целевых договоров зафиксировано в Смоленском базовом медицинском колледже — 129 договоров среди первокурсников. Всего в колледже обучается 253 целевых студента. Основными работодателями выступили больница скорой помощи, онкологический диспансер и станция скорой помощи.

В Вяземском медицинском колледже и Рославльском медицинском техникуме заключено более 50 целевых договоров в каждом учебном заведении.

Для студентов целевой формы обучения предусмотрены:

дополнительные стипендии до 6000 рублей;

оплата проживания в общежитии;

последующая помощь в оплате съемного жилья;

ипотечная поддержка до 1 миллиона рублей.

«Мы целенаправленно создаем в регионе все условия для поддержки молодых специалистов. Целевое обучение — это отличная возможность для студентов получить гарантированное трудоустройство и практику в ведущих медицинских учреждениях области, а для региона — обеспечить систему здравоохранения квалифицированными кадрами»,

— отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.