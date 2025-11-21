В Смоленской области прошел Международный день недоношенных детей

В перинатальном центре региона прошел теплый праздник, объединивший семьи, чьи дети появились на свет раньше срока и получили здесь своевременную медицинскую помощь.

Благодаря современным технологиям центра выживаемость детей с очень низкой массой тела достигает 98%, а для малышей с экстремально низким весом — 70%.

«В 2027 году в рамках федерального проекта “Охрана материнства и детства” мы запланировали оснастить современным медицинским оборудованием Перинатальный центр Клинической больницы №1. Это важный шаг для повышения качества помощи матерям и новорождённым в нашем регионе»,

— отметил губернатор Василий Анохин.

Перинатальный центр, открытый в 2018 году на базе Клинической больницы №1, оснащен современным оборудованием и использует передовые методики:

технологии ранней стабилизации вместо агрессивной реанимации;

систему дистанционного консультирования и планирования трансфертов;

развивающий уход с первых часов жизни;

комплексную реабилитацию до достижения оптимальных показателей развития.

После выписки дети продолжают находиться под наблюдением специалистов в отделении катамнестического наблюдения.