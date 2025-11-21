Губернатор Василий Анохин рассказал о ремонте образовательных учреждений Смоленской области

В плане на 2026 года – 18 учреждений образования. Это детские сады, школы и ссузы. Они будут оснащены современным оборудованием, новой мебелью и инвентарем.

Модернизация пройдет в рамках национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья» и партийному проекту «Единой России» «Новая школа», – написал Василий Николаевич в соцсетях. – В этом году совместными усилиями нам удалось выполнить ремонты в ряде учреждений региона. Работы завершены в девяти школах: школе № 28 и гимназии № 1 в Смоленске, Холмовской школе в поселке Холм-Жирковский, школе № 9 в Рославле, Ельнинской школе № 2 имени К.И. Ракутина города Ельня, Гусинской школе Краснинского муниципального округа, школе № 1 города Дорогобуж, Агибаловской школе Холм-Жирковского муниципального округа, Суетовской школе Ярцевского муниципального округа, а также в детских садах № 15 в Смоленске и «Золотая рыбка» в Печерске Смоленского муниципального округа. Завершается ремонт в Понизовской школе Руднянского муниципального округа.

В 2026 году масштабное обновление коснется шести детских садов. Это детский сад № 51 «Росинка» города Смоленска, 2 здания детского сада № 6 в Ярцеве, Детский сад «Колокольчик» города Гагарина, Вяземский детский сад № 8, а также Холм-Жирковский детский сад «Теремок».

Ремонт и оснащение современным оборудованием будут проведены в шести школах: Верхнеднепровской школе № 3 Дорогобужского округа, Талашкинской средней школе Смоленского муниципального округа, Пречистенской средней школе им. И.И. Цапова Гагаринского муниципального округа, школе № 1 города Смоленска. В школах №2 Десногорска и школе № 4 им. А.А. Леонова города Гагарина начнется двухгодичный капитальный ремонт.

Существенные преобразования затронут и систему среднего профессионального образования. Работы пройдут в шести учреждениях СПО: в общежитии № 2, учебно-лабораторном корпусе № 1, а также в блоке практических занятий Смоленской академии градостроительства и архитектуры, в общежитиях Козловского многопрофильного аграрного колледжа, Верхнеднепровского технологического техникума, Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования.

За каждым объектом закрепляется куратор — депутат Госдумы или сенатор, представляющий партию «Единая Россия». Они помогают оперативно решать вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения ремонтных работ.