Губернатор василий Анохин рассказал о перспективах жилищного строительства

Более 370 тысяч квадратных метров жилья построено в регионе за 2025 год. Сохранение высоких темпов развития строительной отрасли и дальнейшие задачи обсудили на заседании Правительства области.

До 2030 года предстоит построить 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Работа идёт в рамках соглашения с Минстроем России о реализации регионального проекта «Жилье». Сегодня в стадии строительства находятся 93 многоквартирных дома общей площадью 467 тысяч квадратных метров. В настоящее время строительство ведется в 11 муниципальных образованиях, дополнительные площадки планируем рассмотреть еще в пяти округах.

В регионе работают более 30 застройщиков. Благодаря системной работе по вовлечению новых территорий в проект градостроительный потенциал области составляет 1,1 миллиона квадратных метров.

Заботятся о детях-сиротах, студентах-целевиках, работниках предприятий и учреждений муниципалитетов. В 2026–2027 годах планируется приобрести для них более 540 квартир в новостройках. Это свыше 430 квартир для детей-сирот, более 80 — для переселения из аварийного жилья, порядка 20 — для медиков-целевиков.

– Важно не только строить жилье, но и создавать современную, привлекательную среду в наших городах и поселках. В этом нам помогает программа «Комплексное развитие сельских территорий». В 2025 году вводим в эксплуатацию 85 объектов жилья в округах, в следующем — приобретем 14 квартир и построим 30 коттеджей для работников АПК и социальной сферы. Реализуем более 30 проектов благоустройства в сельской местности: устанавливаем уличное освещение, строим детские и спортивные площадки, благоустраиваем территории для отдыха, парки и скверы, – прокомментировал глава региона.