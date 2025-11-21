21 ноября – День бухгалтера в России

В календаре официально установленных профессиональных праздников в честь Дня бухгалтера красным цветом не помечена ни одна дата… Однако, большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот праздник 21 ноября, в день, когда президентом России Борисом Ельциным в 1996 году был подписан Закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ. Кстати, 21 ноября отмечается еще и День работника налоговых органов РФ, что ещё раз указывает на крепкую связь этих специальностей.

А редакция газеты «Сафоновская правда» поздравляет с профессиональным праздником главного бухгалтера Наталью Евгеньевну Корлякову!

Желаем правильных балансов, верных подсчетов и больших цифр в зарплате. Пусть работа не будет утомлять, чтобы после трудового дня посвящать себе время и наслаждаться прекрасными минутами тишины, душевного тепла и спокойствия!

