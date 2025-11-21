XIX фестиваль КВН «Осенний максимум» объединил веселых и находчивых атомщиков в Десногорске

«Росатом» инвестирует в разностороннее развитие сотрудников, поддерживая их творческие таланты

В Десногорске прошел XIX Международный молодежный фестиваль КВН «Осенний максимум». В этом году на сцену ЦИСО «Нейтрино» вышли три команды от Смоленской, Курской и Кольской атомных станций, чтобы в остроумной борьбе доказать, что атомщики – это не только настоящие профессионалы, но и превосходные юмористы.

Второй год подряд атомный фестиваль КВН проходит на исторической родине: именно смоленские атомщики придумали и впервые провели его в Десногорске. С тех пор традиция проводить «Осенний максимум» ежегодно продолжается в разных городах-спутниках АЭС Концерна «Росэнергоатом».

Особый шарм мероприятию придал специальный гость – ведущий фестиваля, звезда КВН РУДН, актер Эндрю Нджогу.

Командам предстояло показать свои умения в трех конкурсах: приветствии-визитке, «Биатлоне», в котором участники команд «стреляли» шутками, а жюри после каждого круга снимало с дистанции менее понравившуюся команду, и музыкальном домашнем задании.

Темы для шуток были взяты из жизни атомщиков: будни и праздники на АЭС, особенности жизни в атомградах, строительство новых энергоблоков, а также вечная тема взаимоотношений в коллективе. Не остались без внимания и корпоративные ценности Росатома, культура безопасности и охрана труда, которые были представлены публике в формате миниатюр. Каждое выступление зрители и члены жюри встречали восторженными овациями.

«От имени Смоленской АЭС и всего жюри хочу выразить огромную благодарность всем командам за блестящую игру и неподдельные эмоции, – отметил председатель профсоюза Смоленской АЭС Игорь Хомяков. – Сегодняшний фестиваль – это очередное доказательство того, что в нашей отрасли работают невероятно талантливые и творческие люди».

По итогам игры победу и кубок фестиваля завоевала команда Кольской АЭС «Купите Киловатт». Второе место заняли хозяева площадки – команда Смоленской АЭС «Сборная рынка». Третье место на пьедестале почета досталось команде Курской АЭС «КипИток».

Члены жюри также определили обладателей специальных наград. Звание «Лучшая шутка» получила миниатюра команды «Купите Киловатт» о строительстве АЭС в Египте. Титул «Мистер КВН» завоевал Александр Жилин из команды «КипИток», а «Мисс КВН» стала Дарья Зубаровская из команды «Сборная рынка».

Все победители и призеры были награждены кубками, дипломами и памятными сувенирами от администрации и профсоюза Смоленской АЭС.

