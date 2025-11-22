И торт испечь, и сварщиком поработать

В Сафоновском индустриально-технологическом техникуме прошли профессиональные пробы для восьмиклассников по профессии кондитера и сварщика.

«Билет в будущее» – профориентационный проект, направленный на раскрытие талантов и осознанный выбор карьеры.

– С этого года также некоторые из профессий, получаемых в нашем техникуме, стали частью федерального проекта «Профессионалитет», который входит в президентский национальный проект «Молодёжь и дети», – рассказала заместитель директора по воспитательной работе Людмила Кулешова.

Учащиеся 10-11 классов за шесть месяцев параллельно урокам в школе могут также освоить специальности чертёжник-конструктор, слесарь, повар, парикмахер, лаборант и исполнитель художественно-оформительных работ.

Алиса СЕЛЕЗНЁВА

Фото автора

