Губернатор Василий Анохин – о программе «Герои СВОего времени. Смоленск»

– После возвращения с фронта ветеранам СВО необходима адаптация, включающая медицинскую и социальную реабилитацию. Наша задача — создать для этого необходимые условия. Это приоритет, обозначенный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. (https://t.me/news_kremlin) С середины мая этого года мы реализуем отдельное направление программы «Герои СВОего времени. Смоленск» для бойцов, не имеющих высшего образования, – заявил Губернатор Василий Анохин.

От защитников поступило более 100 заявок. Большинство из них желает получить высшее образование, 14 человек — среднее профессиональное образование. Часть бойцов пожелали открыть собственное дело. Каждому ветерану оказываем адресную поддержку. Эту работу Правительство ведет совместно со Службой занятости населения и региональным отделением Фонда «Защитники Отечества».

Участники СВО, не имеющие высшего образования и желающие присоединиться к программе, могут оставить заявку через форму на официальном сайте проекта. (https://xn—-ctbacbkbcabzg2amldofecci4aisnf.xn--p1ai/)