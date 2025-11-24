Определены места для ёлочных базаров

На территории г.Сафоново Смоленской области определены места для торговли новогодними елями с 13 декабря 2025 года по 31 декабря 2025 года:

— территория стоянки на ул. Кирова (со стороны магазина «Ермолино»);

— территория, прилегающая к дому № 10 по ул. Советской;

— территория, прилегающая к стоянке, магазина «Магнит» в микрорайоне-3, д.1;

— территория, прилегающая к стоянке рядом с магазином ЗАО «Торговый Дом «Перекресток» в микрорайоне-2.

