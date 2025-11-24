Правила безопасного обращения с пиротехникой

В Госдуме предложили запретить продажу фейерверков.
Тем не менее, пиротехника пока остаётся в свободной продаже.
Напомним основные правила безопасности.
Место запуска:
Используйте петарды только на открытом воздухе.
Выбирайте ровную площадку, удаленную от жилых домов (не менее 50 метров), деревьев, линий электропередач и легковоспламеняющихся предметов.
Не запускайте фейерверки в закрытых помещениях, на балконах или крышах.
Не запускайте при сильном ветре.
Процесс запуска:
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
Поджигайте фитиль с вытянутой руки и сразу отходите на безопасное расстояние (не менее 5–10 м для петард и до 30–50 м для фейерверков).
Не наклоняйтесь над пиротехникой во время поджигания или работы.
Не удерживайте горящую петарду в руках и не бросайте ее в людей или животных.
Не помещайте петарду в замкнутый объем (банку, ведро, бутылку).
Что делать, если не сработало:
Если фитиль не загорелся, подождите не менее 10–15 минут.
Не пытайтесь поджечь фитиль повторно.
Осторожно возьмите изделие на вытянутой руке, наклонив его от себя, и утилизируйте после предварительного замачивания в воде на 24 часа.
Не используйте петарды в нетрезвом состоянии!!!
