Правила безопасного обращения с пиротехникой

В Госдуме предложили запретить продажу фейерверков.

Тем не менее, пиротехника пока остаётся в свободной продаже.

Напомним основные правила безопасности.

Место запуска:



Используйте петарды только на открытом воздухе.



Выбирайте ровную площадку, удаленную от жилых домов (не менее 50 метров), деревьев, линий электропередач и легковоспламеняющихся предметов.



Не запускайте фейерверки в закрытых помещениях, на балконах или крышах.



Не запускайте при сильном ветре.

Процесс запуска:

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

Поджигайте фитиль с вытянутой руки и сразу отходите на безопасное расстояние (не менее 5–10 м для петард и до 30–50 м для фейерверков).

Не наклоняйтесь над пиротехникой во время поджигания или работы.

Не удерживайте горящую петарду в руках и не бросайте ее в людей или животных.

Не помещайте петарду в замкнутый объем (банку, ведро, бутылку).

Что делать, если не сработало:

Если фитиль не загорелся, подождите не менее 10–15 минут.

Не пытайтесь поджечь фитиль повторно.

Осторожно возьмите изделие на вытянутой руке, наклонив его от себя, и утилизируйте после предварительного замачивания в воде на 24 часа.

Не используйте петарды в нетрезвом состоянии!!!

