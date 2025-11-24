Прямая линия с Губернатором Василием Анохиным

1000 вопросов уже поступило на ежегодную Прямую линию, которую Губернатор Василий Анохин проведёт 25 ноября в 12:00.

Основные темы обращений: жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, работа образовательных учреждений.

Трансляция прямой линии будет доступна в режиме реального времени на телеканалах: «Россия 24», «Регион67», «Радио России», а также на странице В.Н. Анохина «ВКонтакте» и в сообществе Правительства Смоленской области «ВКонтакте».

Свой вопрос можно задать несколькими способами:

В канале в MAX: https://max.ru/live_smolobl_bot



В Telegram-боте: https://t.me/live_bot_67_2025_bot



В сообществе ЦУР Смоленской области: ВКонтакте vk.com/tsur67 или Telegram t.me/tsur67



На платформе «Госуслуги. Решаем вместе»: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10554/

Все сообщения детально рассматриваются, на каждое будет дан ответ во время эфира или после него в индивидуальном порядке.

Успевайте задать свой вопрос!