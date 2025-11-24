﻿Пётр Илюхин: Практически каждое предприятие региона вовлечено в помощь участникам СВО

Курсант программы «Герои СВОего времени. Смоленск» Юрий Зырянов знакомится с работой органов власти и механизмом принятия ключевых управленческих решений. Его наставник – заместитель Губернатора Смоленской области Пётр Илюхин, курирующий в Правительстве региона вопросы развития промышленности и торговли, взаимодействие с федеральными структурами и силовыми ведомствами.

Первой точкой визита стал Заднепровский рынок, где сейчас идут масштабные изменения. Планомерно приводятся в порядок не только торговые ряды, но и прилегающая Колхозная площадь: демонтируются устаревшие павильоны, планируется строительство торговой галереи, формируется единый архитектурный стиль.

Участок сложный – много собственников и разных форм торговли. Тем важнее выстроить работу так, чтобы весь периметр был аккуратным, современным и соответствовал дизайн-коду города. Отдельное внимание – безопасности и антитеррористической защищённости объекта.

Также посетили волонтёрское объединение «Ваш тыл 67», где в собственной швейной мастерской изготавливают более 50 видов необходимых вещей для бойцов: от маскировочных сетей и костюмов до медицинских рюкзаков и носилок. Волонтёры также собирают гуманитарную помощь и доставляют её в зону СВО.

Пётр Илюхин подчеркнул, что практически каждое предприятие региона вовлечено в помощь участникам СВО – это общая задача и общее дело.

Напомним, образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» состоит из больших теоретических и практических блоков. Она является аналогом образовательного проекта «Время героев», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.

Общественный совет программы «Герои СВОего времени. Смоленск» возглавляет губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он также стал наставником для одного из участников программы.

Фото пресс-службы Правительства Смоленской области