В Смоленске состоялась традиционная Прямая линия с Губернатором Василием Анохиным

В этом году её посвятили Году защитника Отечества.



По мнению исполняющего полномочия Главы МО «Сафоновский муниципальный округ» Антона Кухарева, в ходе общения было поднято множество важных тем, волнующих жителей региона. Среди них – вопросы поддержки наших военнослужащих и их семей, решение кадровых вопросов в медицине и образовании, помощь семьям с детьми, улучшение состояния общественных пространств, модернизация ЖКХ, ремонт и строительство социальных объектов, а также развитие агропромышленного комплекса. Всего было озвучено более тысячи вопросов, охватывающих самые разные аспекты жизни Смоленщины.

– Несколько из них поступило из Сафоновского округа. Например, по поводу ремонта трубопровода на улице Ленина, нехватке узких специалистов в ЦРБ. Отрадно, что Василий Николаевич отметил опыт организации сельхозкооператива по переработке молока в нашем округе. Поделился планами ремонта дорожной сети.

Формат Прямой линии даёт возможность оперативно узнавать о самых актуальных проблемах области и путях их решения, – прокомментировал Антон Николаевич Кухарев.