Забота как стиль работы

Часто, когда мы говорим о заботе, то представляем себе тёплое чувство, исходящее от сердца, сочувствие к чужой беде. Это, безусловно, важная часть человеческих отношений. Однако когда речь заходит о работе муниципального служащего, понятие «забота» приобретает совершенно иное, более глубокое и ответственное значение.

– Забота служащего – это не мимолётное чувство, а осознанный и последовательный подход к выполнению своих обязанностей. Это не просто желание помочь, а стиль работы, который проявляется в каждом действии, в каждом решении, в каждом взаимодействии с гражданином, – говорит председатель Юго-Восточного территориального комитета Елена Триппель.

Почти двадцать лет проработала она заведующей магазином райпо в деревне Игнатково, а затем два года трудилась менеджером в Издешковской администрации. В последующем получила назначение на должность Главы Издешковского сельского поселения. Пришлось в срочном порядке повышать квалификацию, ведь когда специалист знает своё дело, он может предоставить точную информацию, принять правильное решение и избежать ошибок, которые негативно скажутся на жизни людей.

По словам Елены Викторовны, быть руководителем – это быть на связи с жителями 24 часа в сутки, относиться к обязанностям без халатности и формализма. Ровно год назад, когда ледяные дожди привели к порыву ЛЭП и отключению электроэнергии, вместе с председателем окружного Совета депутатов Анной Николаевной Захаровой Елена Викторовна отправилась в самую отдалённую на вверенной ей территории деревушку Жашково. Единственная жительница, 78-летняя Татьяна Прокопьевна Зверева два дня не выходила на связь. С нагруженными продуктами сумками «волонтёрам» пришлось около полутора километров шагать по непроезжей дороге. Но какова же была радость, когда, спускаясь с пригорка, они наконец увидели жительницу с охапкой дров: «Слава Богу, всё в порядке!» В деревне тогда не было света две недели, спасал только привезённый генератор.

Жители уверены, что на свои обращения они всегда получат ответ. В нынешнем году с просьбой установить уличное освещение к Е.В. Триппель обратились две многодетные издешковские семьи. У Сорокиных шестеро детей, у Яковиных трое. Ходят в детский сад, общеобразовательную, музыкальную и художественную школы, возвращаются поздно. Теперь дорога домой по улицам Жданова и Чернышевского для ребятишек стала безопасной и комфортной.

Другой пример заботы о благополучии земляков – ремонт дорог. Улицы Социалистическую, Дружбы, Текстильную и Пионерскую этим летом покрыли отсевом щебня, а на Гвардейской и 25 Октября провели ямочный ремонт.

– В год 80-летия Великой Победы мы проделали большую работу по ремонту воинских захоронений и памятных мест, –

рассказывает Елена Викторовна. – Сотрудники администрации, сельских домов культуры, библиотек, активные жители привели в порядок мемориалы в деревне Курдюмово, где находятся братская могила воинов Советской армии, могила начальника штаба 8-й десантной бригады полковника Николая Сагайдачного и стела на месте сожжённой немецко-фашистскими захватчиками деревни. Привели в порядок обелиск в деревне Путьково, могилу семьи Козловых в деревне Саньково, погибшую при освобождении населённого пункта в 1943 году. Подновили памятники в деревнях Леоново, Лукино, Морозово.

Традиционно в начале мая неравнодушные жители во главе с администрацией выходят на уборку парка Победы в селе Издешково, где находятся детская и спортивная площадка, а также братское захоронение советских солдат и офицеров. Зелёную зону в центре села благоустроили несколько лет назад в рамках программы комплексного развития сельских территорий. И это тоже пример заботы местной власти о благополучии жителей.

Когда служащий воспринимает свою работу как комплексное проявление профессионализма, ответственности и ориентации на нужды ближних, общество становится более справедливым, а жизнь вокруг – более комфортной.

Марина ХОТУЛЁВА

Фото из архива Елены Триппель