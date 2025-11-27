Сюжет о Сафоновском округе вышел на канале «Россия 1»

Дорогие читатели!

Спешим обрадовать вас: студия ГТРК «Смоленск» выпустила сюжет о Сафоновском муниципальном округе.

О том, почему Сафоново выбирают сердцем и остаются здесь по любви, автору проекта «Край мой Смоленский» Дарье Аристарховой рассказали в историко-краеведческом музее, Центральном дворце культуры, школе искусств, детской художественной школе имени В.М. Кириллова, а также в деревне Трофимово, на сыроварне «Прасковья Тулупова».

Приятного просмотра!

https://vk.com/video-101497323_456255710