В Смоленске наградили многодетных мам

15 мам получили из рук Губернатора Василия Анохина Почетный знак Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной.

Этой награды удостаиваются мамы, которые воспитывают четырех или более детей. Вторжественном мероприятии приняли участие мамы, воспитывающие 36 девочек и 32 мальчика. Всего почетным знаком «Материнская слава» в Смоленской области отмечены 488 многодетных женщин.

– Вопросам материнства и детства мы уделяем особое внимание. В регионе в настоящее время почти 87 тысяч семей, каждая десятая – многодетная. Многое делаем, чтобы поддержать многодетные семьи. Реализуем комплекс мер поддержки. В 2026 году не только сохраним действующие меры, но и расширим их, – рассказал Васлий Анохин.

В следующем году планируется введение трех новых мер поддержки в рамках регионального проекта «Многодетная семья»:

• Компенсация не менее 50 % стоимости обучения в СПО и вузах одного из детей многодетной семьи при рождении третьего или последующих детей;

• Единовременная выплата в размере не менее 300 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье;

• Единовременная выплата в размере не менее 100 тыс. руб. при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения.

Кроме того, будет расширена категория семей, которые могут воспользоваться услугами пунктов проката, а также перечень предметов первой необходимости. Всего в программу по повышению рождаемости до 2027 года входит почти 70 мероприятий.

– Спасибо всем матерям Смоленской области за любовь и заботу о своих детях. Отдельные слова благодарности матерям наших защитников. Ваше терпение и самоотверженность служат примером и вдохновением для всех нас! – сказал В.Н. Анохин

Фотографии с награждения в альбоме. (https://vk.com/album-219524624_307721830)