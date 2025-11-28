В Смоленской области учреждена премия для журналистов имени Вадима Святославовича Синявского





«В каждом регионе есть свои известные имена в журналистике. В Смоленской области до недавнего времени премии для журналистов не существовало. Когда встал вопрос об учреждении этого конкурса, мы вместе с представителями СМИ стали думать и искать, чьим именем можно назвать премию, кто из уроженцев Смоленщины добился больших высот в профессии, чье имя золотыми буквами вписано в историю журналистики, на кого можно равняться нашим коллегам? Изучив биографию Вадима Святославовича Синявского, сомнений не осталось. Этот человек посвятил себя журналистике. Был спортивным комментатором, вел репортажи не только с футбольных баталий, но и с полей сражений. Его голос наряду с голосом Юрия Левитана стал голосом эпохи, голосом Победы. Поэтому очень символично, что в год 80-летия Победы мы учредили премию его имени. Благодаря премии имя Синявского будет увековечено на его малой родине и не будет забыто. Мы уверены, что конкурс позволит представителям СМИ показать лучшие образцы журналистики, которые будут достойны памяти этого легендарного человека», — отметил министр Смоленской области по внутренней политике Петр Мухин.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— «Лучшая публикация в печатных средствах массовой информации»;

— «Лучший видеорепортаж (видеопрограмма)»;

— «Лучшая публикация в сетевых изданиях»;

— «Лучшая радиопередача»;

— «Лучшая операторская работа»;

— «Лучший дизайн» (на конкурс представляется макет газетного или журнального материала, оформление интернет-публикации);

— «Лучшая фоторабота».

Как принять участие в конкурсе?

— Заполнить анкету-заявку установленного образца.

— Согласие на обработку ваших персональных данных.

— Предоставить справку от редакции вашего издания о публикации материалов (для тех, кто публикуется под псевдонимом — обязательно указание настоящего имени).

— Копию самого материала, опубликованного в газете, журнале или размещённого в телерадиоэфире или онлайн-изданиях.

Для участия в конкурсе претендент подает заявку в срок до 1 декабря в Министерство по внутренней политике по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1.

Итоги конкурса планируется подводить до 10 декабря. Победителю в каждой номинации полагается денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. Награждение победителей приурочат ко Дню российской печати и проходить в торжественной обстановке.

Вадим Святославович Синявский родился 10 августа 1906 года в Смоленске. Окончил Московский институт физкультуры. В 1929 году был принят в штат радиокомитета на должность инструктора по физкультурному вещанию. Подготовил и провёл первый урок гимнастики на Всесоюзном радио. В 1935 году вёл первый зарубежный футбольный репортаж о матче СССР – Турция.

С сентября 1941 года — в Красной армии. 7 ноября 1941 года он вёл репортаж с исторического парада на Красной площади. Освещал боевые события по радио, находясь на Брянском, Центральном, Степном, 1-м Украинском, 2-м Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах. А 24 июня 1945 года он рассказывал советским гражданам о том, как проходит Парад Победы в Москве.

Министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс называл Синявского своим личным врагом и врагом Германии в целом. В феврале 1943-го года о время боев за Сталинград Геббельс громогласно объявил по радио, что нацистский военачальник Паулюс сломил сопротивление советских войск. Синявский тут же вышел в эфир и опроверг эти сведения. Узнав об этом, Геббельс пришел в ярость.

Синявского называют основоположником телевизионного футбольного репортажа в СССР. 29 июня 1949 года Вадим Святославович впервые из комментаторской кабины стадиона комментировал матч «Динамо» — ЦСКА, транслировавшийся по телевидению.

Помимо футбола, комментировал соревнования по боксу, лёгкой атлетике, плаванию, конькобежному спорту и шахматам. Последний раз вышел в прямой эфир 2 мая 1971 года во время репортажа с легкоатлетической эстафеты. Скончался в июле 1972 года, похоронен в Москве.