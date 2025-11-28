 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Губернатор Василий Анохин рассказал о возрождении игры «Умники и умницы» на Смоленщине

29.11.2025

– Возрождаем в регионе Олимпиаду для школьников «Умники и умницы земли Смоленской». Ученики 10-х классов продемонстрируют свои знания, эрудицию и ораторское мастерство, а также поборются за путевку на игру федерального уровня, – сказал Василий Николаевич Анохин.

Организаторами Олимпиады выступают Министерство образования и науки, Министерство культуры, «Лицей имени Кирилла и Мефодия». Игра направлена на выявление у школьников творческих способностей и интереса к научной деятельности, поддержку талантливой молодежи.

Проходить Олимпиада будет в три этапа:
— Отборочный этап: написание эссе в очном формате;
— Промежуточный этап: ораторское выступление на заданную тему и импровизированный ответ на вопрос;
— Заключительный этап (полуфинал и финал): самые яркие интеллектуальные сражения в формате телевизионных игр, которые увидят зрители региона.

Победители получат право представлять Смоленскую область в телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники» в Москве.

Регистрация уже стартовала на сайте регионального центра «Смоленский Олимп». (https://smololimp.ru/obrazovatelnie-programmi/umniki-i-umnitsi) 

