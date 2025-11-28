Поздравляем!

В канун Дня матери мы попросили наших читателей присылать для публикации в газете «Сафоновская правда» поздравления для своих самых-самых родных людей.

В течение трёх дней мы будем выставлять поздравления и на интернет-ресурсах нашей газеты.



Итак, начинаем марафон слов любви и признательности.



Моя дорогая и любимая мамочка! Поздравляю тебя с Днём матери! Пусть твои глаза всегда светятся от приятных эмоций. Никогда не грусти, будь такой же красивой и счастливой, доброй и милой. Печали пусть обходят стороной, а здоровье никогда не подводит. Спасибо за твою поддержку и любовь. Ты – мой самый близкий человек. Люблю тебя, моя родная и единственная!

Дочь Ольга