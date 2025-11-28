От всей души поздравляем наших дорогих мамочек с Днём матери!
Кто с нами с самой колыбели,
Здоровье наше бережёт,
Накормит вовремя, оденет
И песню ласково споёт?
Кто любит нас всем сердцем, нежно,
И кто наш самый лучший друг,
Забота чья о нас безбрежна,
Кто ловит каждый сердца стук?
Конечно, мама. И сегодня
Все поздравленья матерям,
И будущим, и настоящим!
Низкий поклон, спасибо вам!
Ученики 4 «В» класса средней школы № 8
и их классный руководитель Надежда Николаевна Морозова
