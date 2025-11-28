Поздравляем!

От всей души поздравляем наших дорогих мамочек с Днём матери!

Кто с нами с самой колыбели,

Здоровье наше бережёт,

Накормит вовремя, оденет

И песню ласково споёт?

Кто любит нас всем сердцем, нежно,

И кто наш самый лучший друг,

Забота чья о нас безбрежна,

Кто ловит каждый сердца стук?

Конечно, мама. И сегодня

Все поздравленья матерям,

И будущим, и настоящим!

Низкий поклон, спасибо вам!

Ученики 4 «В» класса средней школы № 8

и их классный руководитель Надежда Николаевна Морозова