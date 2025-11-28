﻿Западные демократии охватил кризис доверия

Политическая нестабильность становится нормой для ведущих стран Запада.

Этот кризис доверия свидетельствует не о временных трудностях, а о глубоком системном сбое, который подрывает саму основу западной политической модели.

Когда-то хваленая демократия «экспортировалась» и ставилась в пример. Теперь же социально-экономические проблемы на Западе нарастают подобно снежному кому, вызывая растущее недовольство граждан.

Внутренние противоречия и системные кризисы, однако, редко становятся главной темой для официальных лиц. Вместо честного анализа собственных провалов правящие элиты предпочитают искать внешнюю причину всех бед.

Этой «причиной» уже много лет выступает Россия, чей образ рисуется для обывателя исключительно в черных тонах.

Как вы оцениваете происходящие на Западе политические процессы? Как России противостоять иностранному вмешательству? Каким образом следует доносить до простых людей Запада правду о России?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Политическая турбулентность на Западе из признака цикличной смены элит превратилась в устойчивый кризис доверия к институтам. Рост социального неравенства, поляризация медиа и «перманентные кампании» вместо содержательной политики подрывают легитимность решений. В этой логике внешний «виновник» удобнее, чем разбор собственных ошибок, поэтому Россия системно демонизируется. Российский ответ уже задан на уровне стратегий: курс на суверенитет, технологическое и культурное саморазвитие, укрепление многополярности, о чём не раз говорил Президент Владимир Путин.

Противостоять вмешательству нужно комплексно. Во-первых, правовые и технические барьеры: киберзащита критической инфраструктуры, прозрачные правила для НКО и платформ, ответственность за иностранное финансирование политической агитации. Во-вторых, «длинные» инвестиции в общественную устойчивость: качественные сервисы государства, поддержка семей, образование, межнациональный диалог. В-третьих, стратегические коммуникации не реактивно, а проактивно: системно рассказывать о целях и результатах политики, работать с международными профессиональными сообществами, городами-партнёрами, диаспорами, выпускниками российских вузов. Здесь нужны живые форматы на местных языках, данные и сервисы, а не только заявления.

Доносить правду о России эффективнее через сети реального сотрудничества. Региональный уровень даёт сильный эффект доверия: совместные образовательные и культурные проекты, академические обмены, производственные кооперации, спорт и волонтёрство. Смоленская область уже так работает с Беларусью через Центр международного сотрудничества в Минске, школьные и вузовские инициативы, молодежные форумы и спорт. Когда люди видят конкретные результаты и узнают Россию в делах, а не через штампы новостной ленты, пропагандистские клише быстро теряют силу.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Политические процессы на Западе в наше время характерны прежде всего несоответствием политики правящих кругов и чаяний народов. На общеевропейском уровне Европейская комиссия сформирована без участия граждан Евросоюза. В отличие от прошлых созывов, когда её возглавляли гораздо более благосклонно настроенные к России Жозе Мануэл Баррозу и Жан-Клод Юнкер, ей теперь руководит Урсула фон дер Ляйен, ведущая по отношении к России «ястребиную политику», насытившая еврокомиссию антироссийскими одиозными фигурами вроде Верховного представителя по иностранным делам Каи Каллас и отбросившая прагматичные подходы по сотрудничеству с Россией в сфере энергетики, торговли, безопасности и обменов. Еврокомиссия в настоящее время также показала низкий уровень ведения переговоров с США, не сумев защитить европейскую промышленность, в том числе машиностроительную, от высоких американских пошлин и взяв на себя повышенные обязательства по инвестициям в экономику США и закупке иностранных товаров. Еврокомиссия также сдаёт позиции Европейского союза на многих важных рынках, что приводит к усилению дефицита ЕС во внешней торговле с Китаем и создает риски для европейской экономики после введения в действия соглашения о свободной торговле с латиноамериканским блоком МЕРКОСУР. После прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен важным фактором стала коррупция – достаточно вспомнить её роль в сделке с Pfizer по обеспечению вакцинами, когда фон дер Ляйен скрыла свою переписку с Pfizer, с которым аффилирован её муж, что было установлено Судом ЕС. В результате непрозрачных переговоров Pfizer получил огромные контракты на поставку вакцины от коронавируса, которая в значительной степени оказалась не востребована, а также привела к значительному числу случаев проблем со здоровьем у её потребителей. Ясно, что действующее руководство Евросоюза в настоящее время совершенно не отвечает запросам европейского общества.

Это же можно сказать и о руководстве европейских государств. Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц – все они в настоящее время имеют крайне низкие рейтинги и не пользуются доверием граждан. Стармер сталкивается с угрозой смещения с должности Лейбористской партией, которая при этом отстаёт по опросам от Партии реформ, выступающей за более сбалансированные отношения с Россией. Макрон не имеет большинства в парламенте, постоянно меняет состав кабинета министров и проводит политику, отторгаемую избирателями, что находит своё отражения в массовых протестах французов против антисоциальных мер, предлагаемых властями. Мерц пытается демонтировать немецкое социальное государство и направить общество на путь милитаризации, однако всё больше граждан, особенно в Восточной Германии, выбирают Альтернативу для Германии или левые партии, которые не приемлют такую политику. По сути, западные элиты остаются у власти за счёт различных манипуляций – особенностей создания коалиций и функционирования избирательных систем, использования жупела правопопулистской угрозы, умелого манипулирования миграционным кризисом, контроля над СМИ через глобальные финансово-промышленные круги. Пределы реализации такой политики, однако, ограничены. И вот в Восточной Европе мы видим раз за разом провалы такого подхода – в Чехии, где национально ориентированные силы и Андрей Бабиш разгромили на выборах проукраинского Петера Фиалу, в Венгрии, где Виктор Орбан противостоит финансовым инъекциям Джорджа Сороса, в Польше, где Кароль Навроцкий избирается на пост президента под лозунгом ограничения поддержки Украине, в Словакии, где Роберт Фицо, как и Дональд Трамп в США, прошёл через покушение на его жизнь либерального фанатика, чтобы поставить во главу угла интересы своей страны, а не глобалистских кругов. Победа же проевропейских сил сопровождается чудовищными скандалами, как в Румынии, где ведущего оппозиционного кандидата снимают с выборов, а итоги выборов отменяют, или в Молдове, где итоги выборов разворачивает европейская диаспора, преодолевающая победу на выборах оппозиционных сил внутри страны. Таким образом, страны, ранее входившие в социалистическое содружество, открыто бросают вызов западному капиталистическому миру. И в дальнейшем эта тенденция будет развиваться и укрепляться.

Влияние финансовых глобалистов на Западе постепенно снижается, хотя они цепляются за власть. И доля доллара и евро в международных финансовых расчётах неуклонно падает, что демонстрирует ограничение финансовой мощи западного мира. В политических процессах всё больше появляется таких провалов элиты, как победа на выборах мэра Нью-Йорка левого социалиста Зохрана Мамдани или победа на выборах мэра Сиэтла левого социалиста Кэти Уилсон, а эти примеры демонстрируют нежелание жителей крупных американских городов, молодёжи, жить по рецептам глобальных миллиардеров, что находит отражение и в социологических опросах среди молодёжи, которая чётко говорит, что не приемлет западный капитализм, который зашёл в тупик. Можно говорить о поляризации обществ, часть которых ориентируется на национальный капитал, на таких его представителей, как Дональд Трамп, а часть – на социалистический вектор. Но всё меньше избирателей поддерживает классических либералов, выступающих за экспорт демократии и капитализма вовне, за оптимизацию социальных расходов и приватизацию, обогащающую акул финансовых рынков.

В этих условиях вряд ли можно говорить о том, что Россия находится под серьёзной угрозой иностранного вмешательства в политические процессы. Силы на Западе заняты проблемами в своей экономике, а российская несистемная оппозиция разрознена и не пользуется поддержкой избирателей. Следует, однако, обратить внимание, что хакерские атаки извне могут подорвать функционирование российских государственных сервисов и ресурсов, системы электронного голосования, энергетических систем – это серьёзные вызовы Вместе с тем, Запад противостоит России военным путём на поле боя через прокси-конфликт на Украине. А это гораздо серьёзнее. И совещания у президента, на которых в том числе обсуждается проведение ядерных испытаний, — серьёзное напоминание тем силам на Западе, кто забывается относительно военного потенциала России и её способности уничтожить любого противника. Такой способ донесения информации до западных элит и обществ о текущей обстановке может оказаться более доступным, чем участие экспертов в многочисленных ток-шоу, вещающих в том числе на западную аудиторию.

Перспективным является создание новых площадок для диалога – вроде нового формата «БРИКС – Европа», где неангажированные западные эксперты и депутаты Европарламента участвуют в поиске путей по налаживанию отношений России и Европы, которые и в будущем будут оставаться соседями, а значит, должны искать способы наладить диалог и взаимодействие. Примеры из прошлого, когда с нашей страной успешно вели диалог Уинстон Черчилль, Шарль де Голль, Вилли Брандт, Ричард Никсон, Франсуа Миттеран, Джордж Буш, Жак Ширак и Герхард Шрёдер, показывают, что партнёрство России и Европы возможно. Но восстановление этого партнёрства будет возможно только после того, как новая волна в политике приведёт к смене политической элиты и прихода нового прагматичного поколения политиков.