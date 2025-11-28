﻿Искусственный интеллект во многом стал частью повседневной жизни россиян

Цифровая трансформация стала стержневым элементом развития современной России, кардинально меняя уклад как в бизнесе и госуправлении, так и в повседневной жизни граждан.

Технологии меняют привычные подходы — от ведения бизнеса и предоставления услуг до организации труда и повседневного общения людей. Особую значимость приобретает внедрение технологий на основе искусственного интеллекта, который показывает свою эффективность за счет непрерывной работы, освобождения персонала от монотонных операций и уверенного решения стандартных задач

«Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит к технологической и мировоззренческой зависимости», – заявил Владимир Путин на съезде Русского географического общества.

Правительством до 2030 года планируется выделить более 70 млрд рублей на развитие ИИ.

Как вы оцениваете влияние искусственного интеллекта на развитие отечественной экономики? В чем на ваш взгляд, заключается, ключевое значение ИИ в производстве и общественной жизни? Наблюдаете ли вы примеры успешного внедрения технологий, основанных на ИИ, в вашем регионе?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Влияние искусственного интеллекта на развитие экономики в ближайшие десятилетия пока предсказать сложно. С одной стороны, искусственный интеллект способен делать потрясающие вещи – писать музыку и стихи, рисовать картины, играть в шахматы, переводить тексты, писать компьютерные программы, управлять сложными энергетическими системами, быстро анализировать огромные массивы информации и выделять из них главное, писать дипломные работы, выявлять заболевания, искать преступников и расследовать преступления, мониторить общественную ситуацию, управлять транспортом и доставлять грузы без участия человека и делать многое другое. С другой стороны, развитие этой технологии может уничтожить большое число профессий и привести к взрывному росту безработицы, привести к тотальной слежке за людьми, а использование злоумышленниками инструментов ИИ может привести к невиданным доселе техногенным катастрофам. Использование ИИ в военных целях при росте автономности ИИ в обработке информации дронами и роями дронов, ракетными системами, миниатюризация используемых систем на базе ИИ может вообще сделать жизнь человека невыносимой и привести к бесконтрольной «войне всех против всех», по выражению мыслителя Томаса Гоббса.

Развитие технологии ИИ, видимо, невозможно остановить, однако государство должно найти способ эффективно регулировать её использование. Многие были впечатлены тем, как машинные переводы, в том числе аудиотекстов, нанесли нокаутирующий удар по профессии переводчика, а американские сценаристы вовремя организовали забастовки с требованием ограничить использование ИИ. Сценаристы опасались, что ИИ начнет самостоятельно писать сценарии, а актеры возражали против использования ИИ для создания и воспроизведения их образов без согласия и надлежащей компенсации. Забастовки завершились подписанием новых соглашений, в которых были учтены опасения по поводу ИИ. Обращает на себя внимание и очень мутная история с увольнением в ноябре 2023 года Сэма Альтмана с поста генерального директора OpenAI, связанным со слишком быстрой реализацией проекта ChatGPT и опасениями в сфере безопасности. Однако вследствие давления инвесторов Сэм Альтман был восстановлен в должности, а совет директоров был переформатирован. Однако любопытно, что теперь OpenAI скорректировала свою политику и приняла решение о том, что ChatGPT больше не может давать консультации по юридическим и медицинским вопросам. ChatGPT отныне не должен давать советы и рекомендации, которые можно трактовать как замену консультации врача или адвоката. Складывается впечатление, что американские ассоциации докторов и юристов – наиболее денежных профессий в США – нашли способ защитить рабочие места врачей и правоведов, используя определённые финансовые ресурсы, лоббистские возможности, а также, возможно, иные методы воздействия (угрозы судебных исков), для того, чтобы ChatGPT изменила свою политику. Похоже, что выживаемость целых профессий в эпоху ИИ может зависеть от того, смогут ли профессионалы самоорганизоваться и добиться регулирования ИИ тем или иным образом, от чего будет зависеть сохранение рабочих мест. Посмотрим, смогут ли что-то противопоставить ИИ те же водители, например, дальнобойщики, которые зарабатывают сейчас баснословные деньги, а в будущем могут лишиться своих рабочих мест в связи с переходом на беспилотные автономные системы вождения.

Вместе с тем, полагаю, что в ближайшее время массового изменения структуры российской экономики в связи с внедрением ИИ ожидать не стоит. Внедрение ИИ стоит денег, а предпринимателям порой дешевле использовать рабочую силу, в том числе мигрантов, чем внедрять дорогостоящие ИИ-решения. Лишь после того, когда ИИ-технологии будут масштабированы и кратно удешевлены, на рынке труда может произойти серьёзная структурная трансформация, но с этим могут столкнуться в будущем те, кто сегодня ещё даже не вышел на рынок труда. Государство при этом должно гарантировать защиту частной жизни граждан, защиту от мошенников, предотвратить использование ИИ способами, которые могут повлечь за собой неблагоприятные экологические последствия, нарушить общественное спокойствие или стать опасным инструментом для террористов и поджигателей глобальных конфликтов.

Технологии ИИ отличаются тем, что ими могут пользоваться люди в совершенно разных странах, регионах, в крупных и малых населённых пунктах. Как отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин на X юбилейной конференции Сбера AI Journey 2025 в Москве, в Смоленской области при поддержке Сбера реализются проекты цифровизации в образовании, здравоохранении, повышается цифровая грамотность и создаются условия для роста ИТ-компаний.

Государственные органы Смоленской области используют нейросети для создания текстовых и визуальных материалов, а также такие сервисы, как Jay Copilot, для выделения важной информации в отчётах и сокращения их объёма. Тысячи школьников отбираются для участия в проектах вроде «Код будущего. Искусственный интеллект», а ситуационный центр Смоленской области внедрил решения генеративного искусственного интеллекта для работы с государственными пабликами.

Хотелось бы, чтобы искусственный интеллект был полезным решением для того, чтобы сделать жизнь граждан более комфортной, интересной и насыщенной, избавить их от тяжёлых рутинных обязанностей, повысить производительность труда и высвободить время для более творческой работы и саморазвития. Однако государство должно ограничивать использование ИИ в тех случаях, когда есть угроза дезинтеграции общества, разрыва социальных связей, развала экономики. В этих случаях не нужно стесняться применять жёсткие директивные решения по запрету применения ИИ в отдельных случаях.