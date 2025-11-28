﻿Смоленские школьники успешно выступили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, Министерства просвещения и Минобрнауки России.

Итоги шестого сезона проекта подвели в Международном детском центре «Артек». В финальном туре соревновались 1 500 старшеклассников из 79 регионов России. В этом году тема конкурсных испытаний – «От мечты к свершениям».

От Смоленской области лауреатами I степени стали Богдан Севостьянов (Лицей имени Кирилла и Мефодия) и Анастасия Шилина (средняя школа № 9, г. Ярцево). Они получили главные призы: премии в размере миллиона рублей.

Лауреаты II степени – Анастасия Демченкова (Центр образования № 4 «Перспектива», г. Смоленск), Софья Тебинова (средняя школа № 27 имени Э. А. Хиля, г. Смоленск), Александр Дмитраков (средняя школа № 1, г. Десногорск), Мария Пенченкова (средняя школа № 2, г. Рудня) и София Матвеева (Лицей имени Кирилла и Мефодия). Ребятам присуждены премии от 100 до 200 тысяч рублей.

«Участники проекта – будущие лидеры нашего региона и страны. Поздравляю ребят с победой!» – заявил Василий Анохин.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Победа смоленских школьников в конкурсе «Большая перемена» подтверждает высокий уровень развития молодежных инициатив в регионе и эффективность системы воспитания и образования. Этот проект не просто конкурс талантов, а настоящая школа лидерства, где подростки учатся ставить цели, реализовывать идеи и видеть перспективу своего развития в России.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «молодежь – это главная движущая сила страны, и именно от вас зависит, какой будет Россия завтра». Эти слова как нельзя лучше отражают суть конкурса: он помогает школьникам поверить в свои силы, увидеть возможности для самореализации и почувствовать личную ответственность за будущее страны.

Важно, что среди победителей – представители школ из разных городов области, что показывает, как равномерно формируется образовательное и воспитательное пространство региона. Успех ребят стал возможен благодаря вниманию к работе с молодежью, которое уделяет Правительство Смоленской области, образовательные учреждения и педагогические коллективы.

«Большая перемена» помогает школьникам поверить в свои силы, почувствовать личную ответственность за будущее страны. Для Смоленщины это не просто победа учеников, а инвестиция в новое поколение лидеров, которые будут определять будущее региона и России.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, лектор российского общества «Знание»

Развитие образования детей всегда оставалось и остаётся приоритетным для государства. Необходимость подготовки квалифицированных кадров требовалась всегда и сейчас когда наука не стоит на месте, грамотные и целеустремлённая ребята востребованы как никогда. Вот такие конкурсы и олимпиады позволяют выявить потенциал регионов, ведь именно из провинции брала и продолжает черпать свои кадры профессиональная наука и образование. Именно на таких конкурсах ребята получают возможность развивать навыки и получать необходимые знания и компетенции. Хочется пожелать им не останавливаться на достигнутом и совершенствоваться и улучшать свои знания, стремится к новым уровням и горизонтам. Дерзайте для этого есть все возможности, все в ваших руках.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится уже в течение шести лет и является самым масштабным проектом для детей и подростков в России. За шесть сезонов его участниками стали более 7 миллионов человек. В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») – от науки и технологий до искусства и творчества. Радует, что Международный детский центр «Артек», где проводился конкурс, прошёл крупную реконструкцию, включающую в себя строительство новых спальных корпусов, мероприятия по благоустройству, строительство круглогодичного лагеря «Солнечный» и Центра инновационно-образовательных технологий. Теперь центр способен принимать крупные мероприятия, такие как международные профильные смены с участием ребят из десятков государств, мероприятия по переподготовке педагогов из различных регионов, крупные образовательные программы по исследованиям в сфере медицины и космоса. Одним из таких масштабных мероприятий стало проведение в этом году финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» с участием 1500 старшеклассников из 79 регионов России.

Партнёрами конкурса «Большая перемена», ставшего в этом году частью национального проекта «Молодёжь и дети», являются крупные национальные корпорации – Сбербанк, Росатом, ВК, Роскосмос, РЖД. Привлечение в конкурс крупных партнёров даёт возможность сформировать в конкурсе значительный призовой фонд. Победители «Большой перемены» среди учеников 10 классов получат по 1 миллиону рублей на образование, призёры – по 200 тысяч рублей. Приз для победителей конкурса среди учеников 8-9 классов составит 200 тысяч рублей на образование, а для призёров в этой возрастной категории – по 100 тысяч рублей. Очень важно, что денежные призы лауреаты конкурса могут потратить целевым образом, на совершенствование своих образовательных компетенций, а также для них немаловажно, выпускники школ из числа лауреатов получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников, также получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призеров конкурса – по 50 тысяч рублей. Таким образом, участие в конкурсе для педагогов и обучающихся является хорошим стимулом к дальнейшему совершенствованию своих способностей и образовательных навыков.

Для Смоленской области очень важно, что в 2025 году в число лауреатов конкурса вошло сразу несколько лауреатов, представляющих как смоленские учебные заведения, в частности, смоленский Лицей имени Кирилла и Мефодия, так и школы из других округов Смоленской области – Руднянского, Ярцевского и Десногорска. Хотелось бы поздравить ребят, победителей и призёров конкурса, представляющих наш регион, и подготовивших их педагогов с успешным выступлением в финале всероссийского конкурса. Для региона это очень хороший результат, и можно по праву гордиться тем, что значительное количество старшеклассников из Смоленской области вошло в число победителей, в то время как ряд российских регионов на конкурсе вовсе не были представлены даже на уровне участников. Надеюсь, что после окончания школы выпускники найдут достойное применение своим способностям и навыкам. Надеюсь, что в дальнейшем для смоленских ребят будут улучшены условия по участию в различных всероссийских конкурсах, олимпиадах, кружках, состязаниях и соревнованиях. Для этого нужно сделать дополнительное образование в регионе более доступным и улучшить материально-техническую базу образовательных учреждений. Уже сегодня принимаются значительные усилия по развитию робототехники, проводятся хакатоны, мероприятия в рамках Молодёжного форума «Смола». Но нужно сделать намного больше, ведь инвестиции в образование сегодня окупятся сторицей завтра, это инвестиции в будущее нашего региона и всей страны.