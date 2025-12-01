﻿Более 600 школьников и студентов познакомились с профессией атомщика в информационно-выставочном комплексе Смоленской АЭС





Смоленская АЭС демонстрирует свою открытость и создает все условия для привлечения перспективных молодых кадров.

В информационно-выставочном комплексе Смоленской АЭС прошли Дни открытых дверей. Мероприятие, посвященное профориентации и популяризации атомной отрасли, посетили более 600 человек.

Акция была нацелена на широкую аудиторию, но особый акцент был сделан на диалоге с подрастающим поколением. Для школьников и студентов посещение центра стало уникальной возможностью в интерактивном формате познакомиться с передовыми технологиями и будущей карьерой в одной из самых высокотехнологичных отраслей.

«Мы заинтересованы в энергичных и амбициозных специалистах, – подчеркнул заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Эдуард Сеновоз. – Проводя такие мероприятия, мы стремимся донести до будущих атомщиков объективную информацию о развитии энергетики и тех масштабных задачах, которые им предстоит решать, в том числе и в проекте по сооружению новых энергоблоков».

Гости центра смогли погрузиться в увлекательный мир атомной энергетики. Благодаря детализированным макетам реактора и турбины они изучили весь путь генерации энергии. С помощью симулятора разгрузочно-загрузочной машины каждый желающий мог почувствовать себя оператором реакторного отделения.

«Теория в учебниках ожила! Увидеть в разрезе макет реактора и самому «управлять» погрузкой топлива — это совершенно другой уровень понимания, – рассказал студент Десногорского энергетического колледжа Даниил Фещенко. – Такие мероприятия в очередной раз доказывают, что я сделал правильный выбор, связав свою жизнь с атомной энергетикой».

Большой интерес вызвала возможность измерить уровень радиоактивности собственного тела на ростовом радиометре, а также проверить различные предметы на передвижном дозиметре. А виртуальная экскурсия позволила оказаться в закрытых технологических помещениях станции, таких как блочный щит управления.

«Подобные экскурсии невероятно важны для школьников. Они не только расширяют кругозор, но и служат мощным инструментом профориентации. Специалисты АЭС так увлекательно подают сложный материал, что многие наши ученики серьезно задумались связать свое будущее с атомной энергетикой», – поделился эмоциями от посещения центра педагог Новоалександровской средней школы Сергей Фонкин.

Ярким примером интереса к отрасли стал визит семьи Бачуриных из Москвы, специально включивших поездку в Десногорск в свой туристический маршрут.

«Я хочу, чтобы мои дети видели реальные технологические достижения страны. Посещение такого центра – лучший способ развеять мифы и дать детям новые знания, – отметил многодетный отец Алексей Бачурин. – Здесь созданы все условия, чтобы «зажечь» в ребенке интерес к науке: потрясающие интерактивные экспонаты и эксперты, которые умеют говорить с молодежью».

В рамках мероприятия работала свободная зона посещения, гости могли пообщаться со специалистами АЭС, а также принять участие в атомном квизе и розыгрыше призов.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Проведение Дней открытых дверей подтверждает статус Смоленской АЭС как предприятия, открытого для диалога с общественностью, и демонстрирует успешность работы по формированию кадрового резерва и объективного восприятия атомной энергетики у молодежи.

