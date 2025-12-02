Губернатор Василий Анохин рассказал о новой поддержке медиков

– За последние два года мы многое сделали для привлечения медицинских работников в учреждения здравоохранения региона. Почти 600 врачей и средних медицинских работников трудоустроены в медицинские организации области. Но нужны и новые решения. С 2026 года мы запускаем новую меру поддержки. Врачи, которые придут работать в центральные районные больницы по наиболее востребованным профилям со стороны населения, будут получать единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Такое решение озвучил на совещании по кадровому обеспечению районных больниц, – заявил Губернатор Смоленской обалсти Василий Анохин.

При этом будут сохранены все меры, предусмотренные федеральной программой «Земский доктор», которую мы реализуем в регионе по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. (https://t.me/news_kremlin) С начала года в региональные медицинские организации по этой программе трудоустроились 53 специалиста.

Во время встреч с жителями, участниками СВО в наших муниципальных образованиях, постоянно звучит вопрос о нехватке врачей в больницах. Благодаря реализации этой меры регион сможет увеличить число участников, желающих стать «земским доктором». А главное закрыть специальности, которые сейчас остро необходимы.

Получить региональную выплату смогут те врачи, которые не участвовали в федеральной программе «Земский доктор», либо полностью отработали срок по заключенному договору.