Смоленск может получить звание Молодежной столицы России-2026

1 декабря на портале «Госуслуги» начинается народное голосование за кандидатов на этот статус. Конкурс организован Росмолодежью в рамках премии «Время молодых». Поддержать Смоленск могут все жители России, кто зарегистрирован на территории любого региона, кроме Смоленской области.

На протяжении веков город-щит, город-ключ Смоленск первым вставал на защиту Родины. За мужество и героизм смолян в годы Великой Отечественной войны ему было присвоено почетное звание «Город-Герой». Это единственный город-номинант, представляющий Центральный федеральный округ, и единственный город-герой среди городов, претендующих на почетное звание.

Сегодня в Смоленске проживает более 80 тысяч молодых людей. Для них созданы все необходимые условия для учебы и работы, творчества и спорта, реализации своего потенциала.

Смоленск – город для молодых! Именно поэтому он достоин стать обладателем этого статуса. Приглашаю всех, кому доступно голосование по условиям участия, проголосовать за Смоленск. Сделать это можно до 19 декабря, пройдя по ссылке: https://clck.ru/3QZbsS