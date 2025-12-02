﻿Губернатор Василий Анохин провёл двухчасовой открытый диалог со смолянами

25 ноября, губернатор Смоленской области Василий Анохин провёл Прямую линию, длительность которой составила почти 2,5 часа. За две недели до трансляции от смолян поступило более 1,5 тыс. вопросов. В эфире озвучили те, по которым было больше всего обращений.

В приоритете — поддержка участников СВО и их семей. Сейчас на Смоленщине действует около 50 мер поддержки; проводится работа с бойцами, которые возвращаются с фронта; реализуется программа «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки управленцев из числа участников СВО.

Также среди актуальных вопросов: восстановление и модернизация коммунальной инфраструктуры; развитие дорожной сети; работа медицинских учреждений; социальная защита и поддержка семей; улучшение городской среды и другие.

Во время трансляции губернатор озвучил некоторые решения, поступившие от муниципальных образований. Так, в Дорогобуже в 2026 году начнётся ремонт общежития Верхнеднепровского технологического техникума, также совместно с ПАО «Дорогобуж» будет отремонтирована средняя школа № 2. В Рославле откроют новый спортивный объект. В Вязьме в начале декабря планируется открыть движение по новому мосту. В течение трёх лет в Починке будет улучшено качество воды за счёт бурения новых скважин и строительства станций водоподготовки и обезжелезивания.

«Спасибо всем неравнодушным жителям за активное участие и содержательные вопросы. На каждый из них будет дан ответ», — подытожил Василий Анохин.

Ратуш Юрий Павлович

Политолог

Прямая линия с губернатором Смоленской области в первую очередь является показатель открытости и честности перед народом!

Василий Николаевич на протяжении 2,5 часов обсуждал насущные вопросы, в частности, вопросы, связанные с поддержкой участников СВО. Считаю важным отметить тот факт,что региональная власть действительно поддерживат бойцов и их семей. Как неоднократно об этом говорил наш Президент и Верховный Главнокомандующий — Владимир Владимирович Путин, поддержка наших граждан — это первоочередная задача нашего государства.

Помимо вопросов поддержки,обсуждали и перспективы развития региона в будущем.

Как итог, при полной консолидации общества и отсутствии барьеров между гражданами и государством, при полном слиянии фронта и тыла (военного и нравственного), при поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей — только так мы сможем сделать Россию великой!

Понажев Юрий Олегович

Юрист

25 ноября 2025 года состоялась очередная «прямая линия» Губернатора Смоленской области Василия Анохина со смолянами. Большое число вопросов смолян – около 1,5 тысяч – говорит о значительном уровне востребованности данного формата у жителей области, ведь именно прямой диалог общества с властью помогает определить проблемные точки, на которые власти следует обратить внимание, и выявить потребности и запросы жителей. В ходе диалога, длившегося 2,5 часа, можно было ответить лишь на часть вопросов, однако хотелось бы надеяться, что, как и в ходе «прямых линий» Президента, по всем не озвученным в эфире вопросам смоляне впоследствии также получат обратную связь от профильных структур региональной власти.

Обращают на себя внимание следующие важные моменты, озвученные губернатором. Большое внимание будет уделяться реабилитации ветеранов СВО, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, а также оздоровление, которое планируется осуществлять на базе отремонтированного учреждения «Голоёвка» и лагеря смена в «Красном Бору». Полагаю, что, если в регионе нет возможности оказать ветеранам СВО ту или иную специализированную медицинскую помощь ветеранам СВО в Смоленской области, региональные власти должны прилагать все усилия для содействия в оказании помощи в учреждениях тех регионов, где такая возможность есть. В регионе предстоит большая работа по модернизации инфраструктуры – в ближайшие два года планируется заменить более 550 лифтов, в ряде муниципалитетов планируется ремонт системы канализации и очистных сооружений. Данные направления очень важны – смоляне уже на протяжении многих месяцев периодически чувствуют неприятный запах утром и вечером, требуется срочная модернизация очистных сооружений, чем не занимались системно с начала 1980-х годов, стоит надеяться, что в следующем году под эти цели будет выделено финансирование, и проблема будет решена. На ремонт канализации, теплосетей необходимо большое финансирование – ведь обветшавшая коммунальная инфраструктура может приводить к порывам сетей, в том числе в зимние холода, во избежание этого необходимо спланировать большой объём средств под ремонт теплосетей, а если оператором инфраструктуры является частная компания, условием её работы должны быть большие вложения в инфраструктуру, и этот вопрос должен быть взят под контроль.

Радует, что большое внимание региональной властью уделяется мерам социальной поддержки. Объявлено о мерах по предоставлению служенного жилья медикам, предоставлении компенсации за наём жилья молодым специалистам-медикам, о создании пунктов проката детских товаров, о распоряжении региональным материнским капиталом уже после того, как ребёнку исполнился год, вводится очень солидная региональная выплата в 300 тысяч рублей семьям при рождении третьего ребёнка на покупку предметов первой необходимости, при появлении первого ребенка выплачивается 100 тысяч рублей, а затем ежемесячно по 3 тысячи — до достижения малышом трех лет. Введены меры по комплексной поддержке многодетных семей: бесплатные лекарства для детей до 6 лет; организация школьного питания и бесплатную школьную форму; 30% компенсация расходов на оплату коммунальных услуг. Для решения кадрового дефицита, особенно по физике, химии, биологии и математике, для молодых педагогов-целевиков установят ежемесячную доплату в размере 30 тысяч рублей. Данные меры социальной поддержки с учётом ограниченных возможностей регионального бюджета являются очень масштабными и должны дать позитивный эффект и сформировать комплексную систему социальной поддержки в регионе.

В ходе прямой линии были затронуты вопросы модернизации транспортной инфраструктуры. Так, ускоренными темпами ведётся строительство нового путепровода в Вяземском муниципальном округе на месте обрушившегося в 2024 году Панинского моста, и уже в первой половине декабря движение по мосту планируется открыть для местных жителей. В сфере транспорта требуется большое внимание региональной власти к вопросам своевременного заблаговременного планирования ремонтных работ во избежание инцидентов, связанных с деградацией дорожной инфраструктуры. Уже сейчас ведётся большой объём по дорожному строительству, ремонту дорог и мостов, трамвайных путей. Однако требуется планировать эти работы таким образом, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Так, закрытие моста в Каспле с необходимостью объезда в Руднянском районе вызвало волну недовольства граждан, но было найдено решение – возможность объезда для легковых автомобилей через мост в посёлке при запрете для проезда фур с установкой рамок. В результате основной мост был успешно отремонтирован, а водители легковых автомобилей испытали минимум неудобств. Очень большой объём ремонтов ведётся в Смоленске, однако ограничения движения трамваев в Заднепровский район вводятся уже не первый раз и на долгий срок, что создаёт неудобство для жителей. Нужно минимизировать такие ограничения, отремонтировать наконец стрелку на железнодорожном вокзале и в полном объёме восстановить туда движение трамваев, увеличить число вместительных автобусов в Заднепровский район, а большое число пробок там в часы пик ещё раз возвращает на с к идее о необходимости строительства ещё одного моста в Смоленске.

В целом прямая линия показала, что региональная власть и лично Василий Анохин уделяют большое внимание модернизации экономики и инфраструктуры региона и прислушивается к пожеланиям смолян. Наконец-то планируется реконструкция стадиона «Спартак», важного объекта для многих поколений смолян, возрождается профессиональный спорт, укрепляется сотрудничество с Республикой Беларусь. Очень важно, что в агропромышленном комплексе реализуется программа по созданию специализированных кооперативов: молочного в Сафоново, капустеводческого в Ярцево с перспективой запуска производства огурцов в Демидовском округе. «Прямая линия» продемонстрировала, что региональной властью ведётся значительная работа и регион имеет перспективы развития. Вспомним, как некоторое время назад говорилось о том, что Смоленскую область вообще нужно упразднить и присоединить её территорию к другим регионам. Сейчас, напротив, наш регион возвращает себе исторически значимую роль и со временем должен войти в число передовых. Однако нужно усилить работу по поддержке села, возобновить работу по возвращению в севооборот заброшенных земель и дополнительно поддержать животноводство, а кроме того, нужно усилить внимание к модернизации инфраструктуры учреждений культуры, поскольку творческие коллективы региона имеют очень большой потенциал.