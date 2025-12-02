﻿Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина



Поддержка на федеральном уровне

Губернатор Василий Анохин провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Николаевичем Чернышенко, в ходе которой обсуждалось развитие социальной сферы, молодежной политики и туризма в Смоленской области.

Благодаря поддержке федерального Правительства в регионе успешно работают «Кванториумы» и «Точки роста», Молодежный центр «Пушкинский», музейный центр имени адмирала Нахимова, Центр патриотического воспитания «Долг», Ярцевский молодежный центр. Победа Смоленской области в конкурсе «Регион для молодых» позволила привлечь более 220 млн рублей на модернизацию молодежной инфраструктуры. В следующем году планируется создать молодежное пространство «Энергия» в Гагарине и молодежный многофункциональный центр «Витамин» в Вязьме.

«Большое внимание уделяем вопросам профессиональной подготовки молодых людей. В регионе созданы пять отраслевых кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Они объединяют 17 образовательных организаций и 90 работодателей. В Смоленске строим межвузовский кампус «Гагарин». По решению Президента России Владимира Владимировича Путина в центре областной столицы появится современный студенческий городок, который станет местом притяжения для активной молодежи», — подчеркнул Василий Анохин.

Речь шла также о развитии профессионального и массового спорта. В настоящее время в Вязьме возводится модульный бассейн, семейный ФОК «Термолэнд-Дельфин» в Смоленске, создаются «умные» спортивные площадки, развиваются инновационные виды спорта — компьютерный, спортивное программирование, фиджитал. Дмитрий Николаевич Чернышенко обратил внимание на то, что в Смоленской области доля граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, составила почти 55% по итогам 2024 года, а уровень обеспеченности спортивными сооружениями — 77,7 %.

Развитие социальной инфраструктуры

Глава региона провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Яковлевичем Куницким и вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Вячеславовичем Кантором. В ходе встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве.

За несколько лет совместно с ПАО «Дорогобуж» реализован ряд масштабных проектов в Дорогобужском муниципальном округе. Капитально отремонтирована центральная районная больница, детский оздоровительный лагерь «Ласточка», Верхнеднепровский технологический техникум, открыт новый ФОК и благоустроен сквер для местных жителей. Развитие социальной инфраструктуры совместно с предприятием будет продолжено.

При поддержке ПАО «Дорогобуж» будет выполнен ремонт Дорогобужской средней школы №2 имени кавалера ордена Мужества В.А. Шашина.

«Наша цель — создать безопасную и функциональную среду, в которой детям будет комфортно учиться, а педагогам — работать. После модернизации школа № 2 станет современным образовательным центром. Проект предусматривает капитальный ремонт здания, обновление инженерных сетей и учебных кабинетов, благоустройство территории», — отметил Губернатор.

В приоритете – бюджет социальной направленности

На заседании областной Думы принят проект закона о региональном бюджете на 2026 год и дальнейший плановый период. Доходы бюджета в будущем году составят более 89 млрд рублей. Большая часть расходов будет направлена в сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта, помощь участникам СВО и их семьям, поддержку молодых специалистов.

«Предусмотрены расходы на строительство, реконструкцию, ремонт объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания, коммунальной инфраструктуры, дорог. Продолжится модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2026–2028 годах. Также в бюджете запланировано финансирование муниципалитетов. Будут обеспечены расходы местного значения, в том числе на благоустройство местных территорий», — пояснил Василий Анохин.

Работа над главным финансовым документом области продолжится, но его социальная направленность останется приоритетом.

Лагерь «Орлёнок»: на пути к открытию

Губернатор Василий Анохин проверил ход ремонтных работ в детском оздоровительном лагере «Орлёнок» в Красном Бору в Смоленске. Его возведение началось еще в 2010 году. За эти годы было много трудностей. В последние два года власти региона приложили максимум усилий, чтобы долгострой ввести в эксплуатацию.

Строители выполнили значительный объем работ для приведения лагеря в соответствие со всеми действующими нормативами. Вновь построенная индивидуальная котельная теперь позволит эксплуатировать комплекс круглый год.

В лагере созданы все необходимые условия: спальные комнаты, современный физкультурно-оздоровительный комплекс, столовая, оснащенный медицинский блок, благоустроенная территория со спортивной площадкой. Выполнен комплекс противопожарных мероприятий.

«Обустройство лагеря продолжится: будет приобретена мебель и необходимое оборудование, также предстоит набрать персонал. На территории сделают парковку. Рассчитываем, что уже следующим летом «Орлёнок» примет своих первых гостей и станет одним из лучших мест отдыха для детей в Смоленской области», — подчеркнул глава региона.

Искренняя благодарность за важный труд в День матери

В преддверии Дня матери Губернатор Василий Анохин вручил почётные знаки «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной 15-ти многодетным матерям. Награды удостаиваются мамы, которые воспитывают четырех или более детей. Всего почетным знаком «Материнская слава» в Смоленской области отмечены 488 многодетных женщин.

Глава региона поблагодарил всех мам Смоленской области за любовь и заботу о своих детях. Отдельные слова благодарности Губернатор выразил матерям защитников Родины.

«Вопросам материнства и детства мы уделяем особое внимание. В регионе в настоящее время почти 87 тысяч семей, каждая десятая – многодетная. Многое делаем, чтобы поддержать многодетные семьи. Реализуем комплекс мер поддержки. В 2026 году не только сохраним действующие меры, но и расширим их», — отметил Василий Анохин.

Так, в следующем году планируется введение трех новых мер поддержки в рамках регионального проекта «Многодетная семья»:

• Компенсация не менее 50 % стоимости обучения в СПО и вузах одного из детей многодетной семьи при рождении третьего или последующих детей;

• Единовременная выплата в размере не менее 300 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье;

• Единовременная выплата в размере не менее 100 тыс. руб. при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения.

Кроме того, будет расширена категория семей, которые могут воспользоваться услугами пунктов проката, а также перечень предметов первой необходимости. Всего в программу по повышению рождаемости до 2027 года входит почти 70 мероприятий.