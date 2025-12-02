﻿Молодые ученые становятся главной движущей силой в достижении технологического суверенитета





Ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России — Конгресс молодых ученых открылся на федеральной территории Сириус. Главная тема форума — «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего».

Молодые ученые становятся главной движущей силой в достижении технологического суверенитета — основы для будущего лидерства России на мировой арене.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для достижения технологического суверенитета России недостаточно заниматься импортозамещением, стране необходимы собственные разработки и организация производства на высокотехнологичных платформах. Определить вектор научного движения страны, создать собственные прорывные технологии сможет молодое поколение российских ученых.

Как вы оцениваете потенциал научного движения страны? Что делается в вашем регионе для достижения технологического суверенитета и поддержки молодых ученых? Какие дополнительные меры для развития науки необходимо предпринять на федеральном и региональном уровнях?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Потенциал научного движения России сегодня можно охарактеризовать как стратегический ресурс, обеспечивающий переход от технологической зависимости к научному лидерству. Конгресс молодых ученых в «Сириусе» стал площадкой, где отчетливо виден новый вектор: ставка на интеграцию науки, образования и промышленности. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «наука должна стать фундаментом технологического суверенитета страны». Речь идет не только о разработке собственных технологий, но и о создании национальной инновационной экосистемы, где идеи переходят в реальные производственные решения.

В Смоленской области этот подход уже реализуется на практике. При поддержке губернатора Василия Анохина активно формируется научно-образовательный кластер вокруг СмолГУ. Университет развивает исследовательские лаборатории в сфере цифровизации, энергетики и социальных коммуникаций, привлекая студентов и аспирантов к участию в федеральных грантах и региональных стартап-проектах. Параллельно ведется работа по созданию межвузовского кампуса, который станет центром концентрации научных инициатив и кадров для экономики будущего.

Для укрепления технологического суверенитета важно продолжить выстраивать систему поддержки молодых ученых: упрощение доступа к грантам, внедрение механизмов целевой подготовки и наставничества, развитие научных консорциумов с промышленными предприятиями. Только так можно обеспечить преемственность поколений и движение России к статусу ведущей научной державы.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Научный потенциал России огромен. Наши научные достижения вызывают уважение во всём мире – в сфере космонавтики, атомной промышленности, химии, оборонной промышленности, биотехнологии. В новых условиях, когда Запад пытается изолировать Россию, в том числе в сфере науки, исключить её из научных проектов, ограничить доступ к международным публикациям, ещё большее значение следует уделить национальному технологическому суверенитету. Научная кооперация с теми зарубежными партнёрами, кто к этому готов, должна сохраняться, однако мы должны понять, что Россия сама должна иметь возможность полностью построить современный самолёт, произвести нефтедобывающее оборудование, микроэлектронику. В противном случае экономика понесёт тяжёлый ущерб. В сфере атомной промышленности «Росатом» создал полную цепочку производства и обеспечивает ей не только свою энергетику, но и реализует перспективные решения в условиях санкций и в зарубежных странах, даже в таких странах, как Венгрия и Турция. И другие российские экономические гиганты должны брать с него пример. Для этого необходимы крупные инвестиции государства в фундаментальную науку, вложения бизнеса в прикладные научные разработки, качественно новый уровень финансирования научной работы, системная работа по подготовке кадров. В противном случае есть риск отставания и утраты технологического суверенитета.

В Смоленской области сосредоточен значимый научный потенциал. В регионе более 30 высших учебных заведений, в 8 крупных смоленских вузах работает более 800 кандидатов и 130 докторов наук. В положительную сторону стоит отметить и то обстоятельство, что едва ли не больший объём научной работы и прикладных разработок ведётся непосредственно на предприятиях. Так, по информации Правительства Смоленской области, на государственном предприятии «Производственное объединение «Кристалл», ведущем российском предприятии по огранке бриллиантов, в течение 30 лет ведутся исследования в области кристаллографии и разрабатывается технологическое оборудование для обработки алмазов, не имеющее мировых аналогов. Единственное предприятие в России — «Завод радиодеталей» выпускает коммутационные изделия, которые разрабатываются и исследуются в собственном конструкторском бюро. В Смоленском специальном конструкторском бюро источников тока разрабатывается технологическое оборудование для предприятий, производящих аккумуляторы. На Смоленском авиационном заводе в лаборатории плазменной резки разрабатываются и изготавливаются лучшие в мире плазменные резаки и не имеющие аналогов плазменные скальпели. В производственном объединении «Аналитприбор» благодаря целенаправленной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе создан целый ряд уникальных газоанализаторов. Первые в мировой практике искусственные кристаллы — фианиты были выращены и огранены на Голынковском заводе «Стеклоприбор». Вместе с тем, требуются большие вложения в восстановление научной базы в сфере машиностроения и сельского хозяйства. В этих областях у региона имеется значительный научный потенциал, который серьёзно пострадал за годы рыночных реформ. Полагаю, что строительство в Смоленске образовательного кампуса должно быть направлено не в последнюю очередь на то, чтобы эта площадка стала точкой развития науки на Смоленщине и базой научной кооперации для смоленских вузов и предприятий. Уже стартовали сетевые образовательные программы смоленских и московских вузов, надеюсь, что это сотрудничество можно распространить и на сферу научных исследований.

Для развития науки необходимо создать условия для прихода молодёжи в науку. Немаловажное значение имеет и уровень стипендии аспирантов. На встрече с участниками V Конгресса молодых ученых Президент России Владимир Путин отметил, что президентская стипендия по приоритетным направлениям технологического развития составляет 75 тысяч рублей: «Знаю, что у нас здесь, на встрече, присутствуют и аспиранты, которые получают такую стипендию. Надеюсь, что вы чувствуете какую-то поддержку. Хотя ясно, что 75 тысяч рублей – это тоже невесть какие деньги, но всё-таки это… Я в своё время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому».

Размер такой президентской стипендии очень существенный и превышает в 2-3 раза зарплату некоторых категорий российских работников, и очень важно, что эта стипендия выплачивается именно тем, кто ведёт научные исследования в приоритетных областях. Однако, конечно, отбор кандидатов на стипендию научными руководителями приводит к известной доле субъективности в формировании пула получателей стипендии. Да и число получателей такой стипендии является небольшим, а подавляющее большинство аспирантов, если и получают стипендию, её размер является совсем скромным и стимулирует отток молодёжи из науки. Важно дать молодым учёным возможность гарантированно получить первое рабочее место и доступное жильё, доступ к интересным научным проектам с имеющимся под них финансированием, без этого по-прежнему будет сохраняться отток молодёжи в другие сферы деятельности. Нужно создать объективную и независимую систему отбора на этапе защиты диссертаций – эта сфера очень коррумпирована и большое число талантливых аспирантов не могут пробить себе дорогу из-за произвола научных руководителей. Финансирование проектов не должно ограничиваться краткосрочными грантами, где проигравшие в конкурсах вымываются из сферы научной деятельности. Большие денежные вливания нужно сделать в те сферы, где Россия может показать достойный прогресс, особенно в исследования в сфере астрофизики и космонавтики, сельского хозяйства, атомной и оборонной промышленности. Есть все шансы сделать научную сферу по-настоящему привлекательной, и нужно уделить внимание популяризации науки и научных достижений, поддержать тех, кто занимается этими направлениями. На региональном и муниципальном уровне власти должны принять меры по приведению стипендий аспирантов к достойному уровню и оказанию содействия в том, чтобы сделать жильё для молодых учёных более доступным. Многое в сфере поддержки науки делается, но пока этих мер недостаточно. Однако при увеличении финансирования многие проблемные вопросы удастся успешно решить.