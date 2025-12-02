﻿Смоленская область присоединилась к Неделе борьбы со СПИДом

С 1 по 7 декабря Министерством здравоохранения Российской Федерации объявлена Неделя борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря).

Вирус иммунодефицита человека – ретровирус, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание – ВИЧ-инфекцию. Препараты антиретровирусной терапии (АРВТ) не могут до конца уничтожить ВИЧ, но они способны полностью блокировать размножение вируса. Вплоть до того, что его вирусная нагрузка падает до нуля. У беременных женщин, принимающих АРВТ, риск рождения ВИЧ-инфицированного ребенка падает с 25–40%, а при отсутствии лечения до 1–2%.

Без лечения средняя продолжительность жизни человека после инфицирования ВИЧ оценивается в 11 лет. Сегодня ВИЧ-инфицированный человек при правильном приеме лекарств может прожить столько же, сколько в среднем живет человек без ВИЧ.

Однако до сих пор регистрируются случаи дискриминации в отношении ВИЧ-положительных детей и их родителей, сложности адаптации подростков к жизни в социуме несмотря на то, что на сегодняшний день общедоступная АРВТ представляет собой эффективный способ подавления активности ВИЧ, и такие люди перестают быть источником инфекции.

Первые клинические проявления ВИЧ-инфекции у большинства больных появляются через несколько лет после заражения. Не зная о своем заболевании, ВИЧ-инфицированные продолжают практиковать различные формы рискованного поведения, приводящие к распространению инфекции.

За 10 месяцев текущего года в Смоленской области обследование на ВИЧ прошли 244844 человека – 28,6% населения области. Продолжают регистрироваться случаи позднего выявления заболевания: у 34,3% из выявленных с начала года ВИЧ-инфицированных заболевание было диагностировано на стадии выраженного иммунодефицита. В таких случаях требуется срочное начало АРВТ и часто стационарное лечение осложнений.

В 2025 году максимальное число случаев выявления антител к ВИЧ имело место среди постоянного населения города Смоленска (51), Ярцевского (20), Вяземского (15), Рославльского (13), Сафоновского (12) округов. В числе выявленных в текущем году ВИЧ-позитивных — 19 человек имеют постоянную регистрацию в других субъектах Российской Федерации.

Обращаем внимание, что для граждан России тестирование на ВИЧ в государственных медицинских организациях проводится бесплатно в лаборатории Смоленского центра профилактики и борьбы со СПИД, а также в специализированных подразделениях клинико-диагностических лабораторий Вяземской, Гагаринской, Рославльской, Сафоновской, Ярцевской Центральных районных больниц, а также в медико-санитарной части №135 Десногорска и лаборатории Смоленского центра крови. Кровь для тестирования на ВИЧ можно сдать также в поликлинике по месту жительства.

Пройти анонимное обследование можно в Смоленском центре профилактики и борьбы со СПИД (ул. Фрунзе, д. 40, здание детского инфекционного корпуса; тел. 27-10-35).