В Сафоновском клубе золотого возраста отметили Междародный день инвалидов

В мире 1,3 миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности (это 16% населения мира), более 100 миллионов инвалидов — дети.

Цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества.

Сафоновцы с ограниченными возможностями здоровья неунывающие творческие люди. Председатель Сафоновского общества инвалидов Людмила Тарасова пожелала собравшимся: «Пусть у вас будет как можно поводов для радости!»