Подарите новогоднее чудо пёсику!

На заправке «Роснефть», где перекрёсток трассы М1–Горный–Сафоново, появился пёсик с ошейником, на вид лет 6-8. Не агрессивный. Он там уже уже пол месяца, никуда не уходит.

Может быть, кто-то потерял, а может, кому-то нужен друг!!!!

Телефон для связи 8-910-725-95-00 Ирина.

