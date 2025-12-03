Чтобы защитить себя в MAX, важно знать основные схемы мошенников

В мессенджере MAX участились случаи мошенничества. Чтобы не стать жертвой злоумышленников в цифровом пространстве, важно знать их основные уловки. Рассказываем о распространённых мошеннических схемах и о том, как защитить свои данные.
Мошенники массово рассылают сообщения, представляясь «администрацией платформы MAX». Они утверждают, что для использования мессенджера нужно обязательно пройти регистрацию и активировать «аккаунт безопасности».
Вас убеждают, что для активации нужен код из СМС, который приходит с Госуслуг.
Это обман! Если вы передадите этот код злоумышленнику, он получит полный доступ к вашему аккаунту на Госуслугах.
Никогда и никому не сообщайте коды из СМС, особенно те, что приходят с портала Госуслуг.
Важно знать, что официальные разработчики мессенджера MAX:
НЕ звонят пользователям для «подтверждения кодов безопасности» или верификации аккаунта.
НЕ просят переводить деньги или сообщать пароли, PIN-коды и CVV карт.
НЕ рассылают личные сообщения с предложениями «восстановить доступ» или «получить бонус».
НЕ создают фейковые группы с требованием оплаты за использование мессенджера.
О том, как защитить себя и какие виды мошенничества наиболее распространены рассказали в карточках.
Будьте бдительны и делитесь этой информацией с близкими!
