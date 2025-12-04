Губернатор Василий Анохин рассказал о «Пушкинской карте»

Более 100 учреждений культуры Смоленской области подключились к проекту «Пушкинская карта». Федеральная программа «Пушкинская карта» с 2025 года по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина включена (https://t.me/news_kremlin) в национальный проект «Семья». О ходе реализации программы шла речь на заседании Правительства области.

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта платежной системы «Мир», предназначенная для детей и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. На нее ежегодно зачисляются средства для посещения культурных мероприятий в размере 5 тысяч рублей.

На данный момент в Смоленской области более 56 тысяч молодых людей уже владеют «Пушкинской картой». В афишу включено более 6 тысяч мероприятий, организованных в регионе: кинопоказы, спектакли, концерты, выставки и другие события. Они проходят в домах культуры, библиотеках, музеях, кинотеатрах и театрах муниципальных образований области.

Оформить «Пушкинскую карту» можно на портале «Госуслуги». Более подробная информация размещена на сайте программы. (https://xn--80atoqz.xn--p1ai/)