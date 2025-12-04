Смоленский бизнес продолжает демонстрировать высокие достижения в экспорте

Наша область входит в число лидеров Центрального федерального округа по экспортным показателям. Сегодня наградил победителей и призеров ежегодного регионального конкурса «Экспортер года», который проводится ежегодно АНО «Центром поддержки экспорта Смоленской области».

Смоленские компании постоянно расширяют географию своих поставок. Регион активно развивает международные торговые отношения с Белоруссией, Египтом, Турцией, Казахстаном, Китаем, Узбекистаном, Индией.

Благодаря взаимодействию с РЭЦ Центр поддержки экспорта (https://t.me/radioexprt) Смоленской области второй год подряд становится лучшим в России. Центр активно сотрудничает с федеральной системой «Сделано в России» для продвижения продукции смоленских компаний под единым брендом и повышения её узнаваемости за рубежом. На данный момент уже 32 смоленские компании получили знак «Сделано в России».

По итогам регионального конкурса определяли экспортеров года в сферах промышленности, машиностроения, базовой продукции АПК, готового продовольствия, в сфере услуг. А также в номинациях «Трейдер года», «Прорыв года», «Лучшая женщина-экспортер», «Поехали!» имени Ю.А. Гагарина», «Властелин мира», «Семейный экспорт», «Будущее экспорта».



Список победителей размещен на сайте Центра поддержки экспорта Смоленской области. Фотографии (https://export67.com/meropriyatiya-centra/eksporter-goda/eksporter-goda-2025/) с награждения можно посмотреть в альбоме. (https://vk.com/album-219524624_307791356)