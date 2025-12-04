﻿Госуслуги.Дом

Собственники индивидуальных жилых домов, в том числе блокированной застройки, теперь могут решать жилищно-коммунальные вопросы с помощью приложения «Госуслуги. Дом». Об этом сообщили в Минстрое России.

«По данным ГИС ЖКХ, более 26% домохозяйств в России — индивидуальные жилые дома. Большинство таких домов обеспечено коммунальными услугами из централизованных систем электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Теперь владельцы таких домов также могут управлять своим жильем в одном окне», — отметил замглавы Минстроя Константин Михайлик.

Данные о недвижимости в собственности, которую местная администрация внесла в ГИС ЖКХ, загрузятся в приложение автоматически. С помощью него собственники могут:

подавать показания счетчиков и заказывать их поверку;

оплачивать счета за ЖКУ;

обращаться к коммунальщикам по поводу работы счетчиков и корректности платежек.

Кроме этого, в приложении можно дать доступ к управлению домом родственникам и арендаторам. Его уже получили 10 тыс. пользователей «Госуслуги. Дом».

Скачать приложение можно в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.