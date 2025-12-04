290 тысяч звонков поступило в контакт-центре Правительства региона за 10 месяцев работы

В Смоленске подвели итоги работы контакт-центра, действующего при Правительстве региона. За 10 месяцев 2025 года в центр проступило 290 тысяч входящих звонков и совершено более 85 тысяч исходящих. Большее количество обращений поступило по теме здравоохранения — 187 000 граждан отправили свои запросы. Звонки поступали с целью записи к врачу и вызова врача на дом.

МФЦ занял второе место по количеству обращений. Более 80 тысяч обращений поступило по теме государственных и муниципальных услуг. Услуги МФЦ постоянно совершенствуются, становясь всё более удобными для граждан: сегодня значительную часть государственных и муниципальных услуг можно оформить дистанционно через приложение «Госуслуги», а готовый результат при необходимости получить в МФЦ — достаточно лишь заранее записаться на удобное время. Кроме того, для оперативного получения нужной информации был запущен чат‑бот в мессенджере Мах, который помогает гражданам быстро находить ответы на интересующие их вопросы.

«Работа контакт-центра Правительства Смоленской области – это важный показатель эффективности системы управления регионом. Почти 300 тысяч входящих звонков за 10 месяцев – это колоссальный объем работы, который свидетельствует о востребованности и значимости данного сервиса для жителей области», — прокомментировал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Всего было опрошено свыше 85 тыс. граждан, среди них 53 тыс. — это граждане посетившие медицинские учреждения региона, 31 тыс. родители учащихся среднеобразовательных и профессиональных учебных заведений, и около 1000 это участники СВО, по которым собиралась информация о сложностях при прохождении медицинской реабилитации, либо трудоустройстве.

Пресс-служба Правительства Смоленской области