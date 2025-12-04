 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

4 декабря православная церковь празднует введение во храм Пресвятой Богородицы

04.12.2025

Основанием служит церковное предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Этот праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке.

 Поскольку праздник приходится на Рождественский пост, то в честь него разрешена вареная пища с постным маслом, благословляется рыба. При этом не рекомендуется устраивать пышную трапезу — достаточно скромного обеда или ужина в кругу семьи.

Опубликовано в категории Церковь и общество

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика