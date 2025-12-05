 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

День хвостатых волонтёров

05.12.2025

День волонтёра сегодня отмечает также общественная организация «Сафоновский клуб собаководства».

Вместе со своими питомцами кинологи ведут работу по воспитанию ответственного отошения к животным, рассказывают о роли четвероногих помощников в годы Великой Отечественной войны, учат правильному обращению с братьями меньшими.

Подобная деятельность способствует популяризации ответственного собаководства, а также формированию у подрастающего поколения милосердия, чуткости, ответственности к животным, способствует разрядке эмоциональной напряженности в обществе. 

