День хвостатых волонтёров

День волонтёра сегодня отмечает также общественная организация «Сафоновский клуб собаководства».

Вместе со своими питомцами кинологи ведут работу по воспитанию ответственного отошения к животным, рассказывают о роли четвероногих помощников в годы Великой Отечественной войны, учат правильному обращению с братьями меньшими.

Подобная деятельность способствует популяризации ответственного собаководства, а также формированию у подрастающего поколения милосердия, чуткости, ответственности к животным, способствует разрядке эмоциональной напряженности в обществе.