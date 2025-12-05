Задать вопрос Президенту можно и в мессенджере MAX!





19 декабря в 12:00 Владимир Путин проведёт большую пресс-конференцию «Итоги года». Глава государства ответит на вопросы граждан и журналистов, и в этом году одной из официальных площадок для сбора обращений стал российский мессенджер MAX.

4 декабря в 15:00 по московскому времени начнется прием вопросов. Задать свой вопрос в МАХ можно в официальном чат-боте программы (http://max.ru/moskvaputinu).

Доступны и другие способы связи: сайт москва-путину.рф, телефон 8-800-200-40-40, а также СМС или ММС на номер 0-40-40.

Примите участие в разговоре с Президентом!