Лучшим токарем, слесарем-инструментальщиком и фрезеровщиком России стали смоленские мастера

В Кремле состоялась торжественная церемония награждения Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Смоляне стали победителями сразу в трех номинациях:

1 место в номинации «Токарь» — Виктор Кульбида (АО «Смоленский авиационный завод»)

1 место в номинации «Слесарь-инструментальщик» — Анатолий Радюк (ФГУП «СПО «Аналитприбор»)

2 место в номинации «Фрезеровщик» — Александр Андреев (АО «Смоленский авиационный завод»)

В этом году в конкурсе «Лучший по профессии» участвовали более 200 тысяч специалистов со всей страны. По поручению Президента число номинаций было расширено с 5 до 20, а в следующем году их планируется увеличить до 25. Рост спроса на рабочих специалистов подтверждает статистика: за год потребность в таких кадрах выросла на 44%, а самые востребованные профессии на ближайшие 7 лет стали сварщик и швея.

Награждали лучших в рабочих профессиях Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко, Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, Министр сельского хозяйства Оксана Лут, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев, заместитель Председателя Государственной думы Анна Кузнецова.

«Лучший по профессии» — это признание высочайшей ценности рабочих профессий, на которых держится реальный сектор экономики. Мы гордимся, что именно смоляне показали лучшее мастерство в стране. Их победа подтверждает, что в нашем регионе готовят лучших специалистов», — отметил губернатор Василий Анохин.

Поздравляем наших мастеров с заслуженными наградами! Желаем дальнейших профессиональных побед и новых достижений.