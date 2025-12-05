Только мама может так любить

В последнее воскресенье ноября в Центральном дворце культуры состоялся концерт «Крылья ангела», посвященный мамам.



– На Руси всегда почитали мать, ведь она хранительница рода, семьи, – объяснила ведущая концерта Наталья Шелегова. – Каждому близки и понятны слова о святости материнства. Любимые наши мамы! Вы воплощение доброты и нежности.



Лирическое настроение программе задало выступление хореографического коллектива «Ритм». Добрые пожелания прозвучали от солистов Анны Ростовцевой, Екатерины Пучковой, а также хора ветеранов. О том, что мама хранит нас своими молитвами, рассказали «Эксклюзив» и «Солнышко», танцоры детской школы искусств.

«Я мама, я дочь, я жена. Я просто счастливая женщина. Любви в моем сердце сполна. Я с счастьем под небом повенчана» – призналась мама и бабушка Надежда Чуенкова.

Каждая женщина – богиня. И представление театра моды «Бомонд» это подтвердило в полной мере.

Слово «мама» всегда ассоциируется с такими понятиями, как детство, мечта, парус надежды, о котором спел Сергей Шульгин.



Юному солисту Илье Минакова подпевал весь зал: «Детство, детство, ты куда? Постой».

– Спасибо большое коллективу Центрального дворца культуры за замечательный концерт, – поблагодарила зрительница Елена Лёвкина. – С дочкой и внуками мы прекрасно провели время и зарядились хорошим настроением.

Текст и фото Марины Хотулёвой