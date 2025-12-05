﻿Шедевр из света и любви

Мамин день – это праздник, который по праву можно назвать вневременным. Идея запечатлеть доброту, заботу и нежность самого главного в жизни каждого из нас человека вылилась в проект фотошколы Светланы Шаталовой «Свет материнской любви».

Есть что-то удивительно глубокое в том, как свет связывает два, казалось бы, разных аспекта нашего существования: саму жизнь и искусство фотографии.

– Фотовыставка «Свет материнской любви» – это не просто выставка, а настоящий фотопроект, – рассказывает руководитель школы Светлана Шаталова. – Это два месяца подготовки, выбор названия, разработка афиши и пригласительных, обучение съемке в жанре портретной съёмки, работа с искусственным светом, базовая обработка снимков, изучение программ, приёмам компьютерной корректировки, работа с моделью и фотоаппаратом, мобилография, съемка в разных условиях и локациях, прикладное творчество, изготовление вывески, оформление работ и выставки, коллективная творческая деятельность, поддержка родителей и многое другое. И мы справились!

Быть мамой – это не просто роль. Это призвание, которое наполняет жизнь смыслом и дарит ни с чем не сравнимое счастье. Что мы, дети, можем подарить в ответ? Только своё сердце.

Марина ХОТУЛЁВА

Фото автора