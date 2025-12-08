В Смоленской области созданы официальные домовые чаты для жителей в мессенджере MAX

С 1 декабря 2025 года у жителей многоквартирных домов региона появилась удобная цифровая площадка для общения. Для более чем 4000 домов, в которых 16 и более квартир, в национальном мессенджере MAX централизованно созданы официальные домовые чаты.

Как присоединиться к чату:

Зайдите в мобильное приложение «Госуслуги.Дом»

Найдите раздел, посвящённый вашему дому

Перейдите по ссылке для подключения к чату в MAX

Важные особенности:

Владельцем чатов является Госжилинспекция Смоленской области, что гарантирует их стабильную работу.

Подключиться могут только подтверждённые собственники и их близкие.

В чатах автоматически присутствует бот «Госуслуги.Дом» для напоминаний о передаче показаний счетчиков.

Представители управляющих компаний добавлены как администраторы.

Доступна веб-версия для общения с компьютера.

В будущем через эти чаты планируется передавать важные оповещения от городских служб, анонсировать собрания собственников и информировать о программах благоустройства.

Этот инструмент позволит жителям быстрее знакомиться с соседями, обсуждать общие проблемы, готовиться к собраниям и оперативно взаимодействовать с управляющими организациями.

Подробнее — в карточках.





