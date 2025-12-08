Губернатор Василий Анохин: первые «Земские тренеры» приступили к работе в Смоленской области

Федеральная программа стартовала в этом году по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.



Профессионалы уже проводят тренировки в учреждениях спорта трех муниципальных округов:

— Андрей Орестович Босаковский, инструктор по спорту в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» Угранский муниципальный округ, с. Угра;

— Ольга Викторовна Захарцова, тренер-преподаватель в спортивной школе «Торпедо» Рославльского муниципального округа;

— Мария Сергеевна Суворова, тренер-преподаватель в Гагаринской спортивной школе по плаванию.

– Мы развиваем инфраструктуру в регионе как для профессионального, так и массового спорта. Возводим новые физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки ГТО. В этом году отремонтировали и модернизировали 13 областных и муниципальных спортивных объектов. При этом заботимся об укреплении кадрового потенциала, – рассказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Программа «Земский тренер» позволит привлечь профессионалов в небольшие города и села с численностью населения до 50 тысяч человек. Участниками могут стать специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, готовые работать в бюджетных спортивных учреждениях не менее пяти лет. Им предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. В 2026 году планируется привлечь не менее 11 тренеров.