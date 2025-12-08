Губернатор Василий Анохин рассказал о реализации нацпроекта «Семья»

Более 2200 семей Смоленской области уже воспользовались услугами пунктов проката предметов первой необходимости для детей до трёх лет. Они работают во всех муниципальных образованиях региона.
Пункты проката открылись в этом году в рамках национального проекта «Семья». Они расположены в комплексных центрах социального обслуживания населения в административных центрах муниципальных образований.
Родители могут взять предметы, необходимые для ухода за ребенком и его развития. Всего 19 наименований – коляски, автокресла, детские манежи, ходунки и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте министерства социального развития. (https://socrazvitie.admin-smolensk.ru/ppn3//) Там же размещен перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться мерой поддержки. С 2026 года он будет расширен.
– Наша задача – позаботиться о семьях, особенно в первые годы жизни малышей. Пункты проката –это одна из мер поддержки семей, которые мы реализуем в Смоленской области. В регионе действует программа по повышению рождаемости. Она рассчитана до 2027 года и включает порядка 70 мероприятий, – сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.
