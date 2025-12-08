﻿Смоленская АЭС заняла первое место в Международной премии в сфере добровольчества #МЫВМЕСТЕ





Социальный проект Смоленской атомной станции «Автографы Победы», направленный на создание в Десногорске музея под открытым небом и образовательного пространства на базе мемориального комплекса «Курган Славы», одержал победу на федеральном уровне в номинации «Лидер социальных изменений. Крупный бизнес». В номинации, на которую были поданы 311 заявок от ведущих компаний страны, проект Смоленской АЭС вышел в финал конкурса совместно с ПАО «Газпром», ПАО «Магнит», ПАО «Татнефть», АО «Биокад», ООО «Хэдхантер» и занял 1 место. Церемония награждения состоялась в Москве 3 декабря на Форуме гражданского участия «Мы вместе» с участием президента России Владимира Путина.

Проект «Автографы Победы», реализуемый с 2019 года под эгидой Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом», стал ярким примером успешного партнёрства. Его ключевая цель – превращение исторической памяти в осязаемую, живую ценность, доступную и востребованную всеми поколениями. Особенно ценно, что проект реализуется на Смоленской земле, которая одной из первых приняла на себя удар врага в 1941 году и стала символом несгибаемого духа нашего народа.

«Победа в премии «Мы вместе» – это высокая оценка не только результата, а и самой модели, созданной в Десногорске, – отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. – Это совместный проект, где энергия атомной отрасли, ответственность власти, инициатива предприятий города и вовлеченность жителей сложились в единое целое. Мы доказали, что память может и должна быть живой, а историческое наследие, воплощенное в современном мемориальном комплексе «Курган Славы» объединяет людей разных поколений и помогает сохранять и передавать будущим поколениям правду о героизме и подвиге защитников Отечества».

За пять лет комплекс «Курган Славы» стал круглогодичным центром патриотического воспитания, культуры и туризма. Была проведена масштабная реконструкция территории, установлено более 50 подлинных артефактов военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, среди которых такие раритеты, как «Катюша», танк Т-34, пулемет «Максим», гаубицы, противотанковые пушки, истребитель МиГ-3, штурмовик Ил-2, воссозданы элементы полевых укреплений. Здесь построена часовня в честь святого Георгия Победоносца, установлен памятник «Защитники Отечества», посвященный героям специальной военной операции, скульптура «Поисковик» как знак благодарности и признательности поисковым отрядам, памятник «Затухающая свеча», олицетворяющий вечную память о подвиге и жертвах Великой Отечественной войны. На Поле памяти в 10 братских захоронениях покоится прах 1372 солдат, имена 50 установлены.

«Курган Славы – священное место, и для меня не просто музей на героической смоленской земле, а дело жизни, — говорит директор АО «Атомтранс» Михаил Лосенко, куратор, идейный вдохновитель и автор преобразований на мемориальном комплексе. – Мы хотели, чтобы сюда приходили не только по праздникам возлагать цветы, но и проводили выходные с семьей, встречались ветераны боевых действий и школьники, приезжали туристы. Чтобы патриотизм стал осязаемой ценностью, наполненной историями, технологиями и личной сопричастностью. Каждый новый экспонат – шаг к сохранению правды о войне, связующее звено между поколениями, вечное напоминание о цене Победы».

Сегодня это современное общественное пространство, где ежегодно проводится свыше 300 экскурсий, уроки мужества для школьников, встречи с участниками боевых действий, масштабные события отраслевого и федерального масштаба.

Победа проекта «Автографы Победы» подтверждает лидерскую роль Смоленской АЭС и атомной отрасли в целом не только в технологическом, но и в социальном развитии территорий своего присутствия, в создании устойчивой среды для жизни и воспитания новых поколений.

Russia, Moscow — December 03, 2025 Kalinovskiy Aleksey Anatolevich Концертный зал, Спикеры: Владимир Владимирович Путин. Россия, Москва — 03 Декабря 2025 Калиновский Алексей Анатольевич

Для справки:

Волонтёрство и благотворительность играют важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке Президента и Правительства РФ в России реализуются десятки благотворительных проектов по самым разным направлениям. Госкорпорация «Росатом» активно участвует в формировании общей повестки в области добровольчества, корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития в рамках деятельности различных общественных формирований.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС