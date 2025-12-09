Директор Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП), член РАПК Сергей Румянцев: «Ожидаемо, что одной из главных тем прямой линии Василия Анохина стал «демографический вопрос»﻿





Директор Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП), член РАПК Сергей Румянцев прокомментировал итоги прямой линии Губернатора Смоленской области Василия Анохина, которая состоялась 25 ноября. Комментарий размещен на сайте Центра прикладных исследований и программ.

Сергей Румянцев отметил, что ракурс Василия Анохина для освещения проблематики «демографического вопроса» нельзя назвать типичным для политического истеблишмента в последние годы.

«Для многих представителей высшей бюрократии характерна точка зрения, согласно которой добиться увеличения числа «ячеек общества», укрепления уз брака и роста рождаемости можно лишь сделав модным «семейный образ жизни». Условно, достаточно заполнить все доступные ниши рекламой с изображением молодых, красивых и успешных многодетных родителей, и это автоматически позволит «поднять демографию». На практике этот подход не только не приносит желаемого результата, но и дискредитирует самих представителей власти, — отметил Сергей Румянцев.



Эксперт назвал подход Губернатора Смоленской области более действенным. Во время прямой линии Василий Анохин подробно рассказал о реализации региональной программы повышения рождаемости. В нее входит порядка 70 мероприятий и мер поддержки для семей различных категорий. Глава региона подчеркнул, что эта работа постоянно совершенствуется, создаются новые механизмы поддержки. В том числе новые меры начнут действовать и в 2026 году.

«Все это свидетельствует о том, что Василий Анохин, во-первых, остается прагматически мыслящим политиком (как и подобает профессиональному экономисту) и, в отличие от многих «коллег по цеху», не пытается подменить реальные традиционные семейные ценности их суррогатом. Во-вторых, смоленский губернатор, чья карьера ранее была связана с работой в структуре органов исполнительной власти, уже успел хорошо освоить навыки публичного политика. В-третьих, глава региона намерен решать демографическую проблему комплексно», — считает эксперт.

По словам Сергея Румянцева, этот подход является более ресурсоемким и сложно реализуемым с точки зрения выстраивания системы управления, но при этом единственно верным. Системная проблема может быть устранена только при помощи системного решения.

Пресс-служба Правительства Смоленской области